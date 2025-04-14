Президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн для России по прекращению огня на Украине. Точную дату американский лидер не назвал.
«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента РФ Владимира] Путина», — сказал Трамп. Об этом он заявил во время выступления, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN. Однако он не уточнил, какую именно дату назначил в качестве крайнего срока.
Ранее Трамп уже говорил о некоем «психологическом дедлайне». Он отмечал, что для начала перемирия на Украине и введения режима прекращения огня у России есть крайние сроки.
Россия и США предпринимают шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Делегации представителей двух стран несколько раз встречались для обсуждения сложившейся на Украине ситуации на площадках в третьих странах. Лидеры двух стран также провели несколько телефонных переговоров.
Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. В то же время украинская сторона для этого не сделала ничего, как отметил сенатор от Прикамья Алексей Пушков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.