Трамп поставил России дедлайн по концу огня на Украине

Трамп заявил, что установил дедлайн для России по прекращению огня на Украине
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Трамп заявил о существовании некого дедлайна по разрешению украинского кризиса
Трамп заявил о существовании некого дедлайна по разрешению украинского кризиса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн для России по прекращению огня на Украине. Точную дату американский лидер не назвал.

«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента РФ Владимира] Путина», — сказал Трамп. Об этом он заявил во время выступления, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN. Однако он не уточнил, какую именно дату назначил в качестве крайнего срока.

Ранее Трамп уже говорил о некоем «психологическом дедлайне». Он отмечал, что для начала перемирия на Украине и введения режима прекращения огня у России есть крайние сроки.

Россия и США предпринимают шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Делегации представителей двух стран несколько раз встречались для обсуждения сложившейся на Украине ситуации на площадках в третьих странах. Лидеры двух стран также провели несколько телефонных переговоров.

Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. В то же время украинская сторона для этого не сделала ничего, как отметил сенатор от Прикамья Алексей Пушков. 

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Президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн для России по прекращению огня на Украине. Точную дату американский лидер не назвал. «Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента РФ Владимира] Путина», — сказал Трамп. Об этом он заявил во время выступления, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN. Однако он не уточнил, какую именно дату назначил в качестве крайнего срока. Ранее Трамп уже говорил о некоем «психологическом дедлайне». Он отмечал, что для начала перемирия на Украине и введения режима прекращения огня у России есть крайние сроки. Россия и США предпринимают шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Делегации представителей двух стран несколько раз встречались для обсуждения сложившейся на Украине ситуации на площадках в третьих странах. Лидеры двух стран также провели несколько телефонных переговоров. Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. В то же время украинская сторона для этого не сделала ничего, как отметил сенатор от Прикамья Алексей Пушков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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