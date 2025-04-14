14 апреля 2025

«С сыном Автогена не здоровался»: президент «Урала» ответил на обвинения в «договорняке»

Григорий Иванов отверг обвинения в адрес «Урала» в договорном матче
© Служба новостей «URA.RU»
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Григорий Иванов заявил, что даже не здоровался с тренером
Григорий Иванов заявил, что даже не здоровался с тренером Фото:

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов категорически отверг обвинение в организации договорного матча с ФК «Нефтехимик». По его словам, с главным тренером соперника Кириллом Новиковым общения не было.

«Да я даже с ним не здоровался. Вы чего? <...> Папа у него — Автоген (отец Кирилла Новикова — бывший защитник „Динамо“ Александр Новиков по прозвищу „Автоген“). Знаю его [Кирилла Новикова], конечно, но я к нему не подходил. Повторюсь, мы даже вчера не здоровались», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Он также назвал «безобразным» первый тайм с «Нефтехимиком». «Мне реально едва плохо не стало» — сказал Иванов.

«Почему все придумывают на ровном месте? Вы бы видели счастье Бевеева (игрок „Урала“, оформивший дубль в матче с „Нефтехимиком“, — прим. URA.RU). У нас же забивают только защитники. С „КАМАЗом“ дубль оформил Итало, теперь Бевеев. Разве плохо?» — добавил менеджер.

Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор Иванова и Новикова, и якобы именно после этого сценарий матча поменялся. В администрации «Урала» заявили, что эта публикация — «вброс». А РФС сообщил о начатом расследовании.

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов категорически отверг обвинение в организации договорного матча с ФК «Нефтехимик». По его словам, с главным тренером соперника Кириллом Новиковым общения не было. «Да я даже с ним не здоровался. Вы чего? <...> Папа у него — Автоген (отец Кирилла Новикова — бывший защитник „Динамо“ Александр Новиков по прозвищу „Автоген“). Знаю его [Кирилла Новикова], конечно, но я к нему не подходил. Повторюсь, мы даже вчера не здоровались», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс». Он также назвал «безобразным» первый тайм с «Нефтехимиком». «Мне реально едва плохо не стало» — сказал Иванов. «Почему все придумывают на ровном месте? Вы бы видели счастье Бевеева (игрок „Урала“, оформивший дубль в матче с „Нефтехимиком“, — прим. URA.RU). У нас же забивают только защитники. С „КАМАЗом“ дубль оформил Итало, теперь Бевеев. Разве плохо?» — добавил менеджер. Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор Иванова и Новикова, и якобы именно после этого сценарий матча поменялся. В администрации «Урала» заявили, что эта публикация — «вброс». А РФС сообщил о начатом расследовании.
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