14 апреля 2025

Лавров заверил, что Россия не позволит США загнать себя в ловушку

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В рамках восстановления отношений, Москва не допустит зависимости от США, заверил Сергей Лавров
В рамках восстановления отношений, Москва не допустит зависимости от США, заверил Сергей Лавров Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

РФ не станет заключать с Вашингтоном соглашение, которое загонит страну в ловушку. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас, когда нам предлагают нормальные (по словам президента США Дональда Трампа) сделки, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, <...> как выглядит сделка, которая может загнать нас в новую ловушку», — подчеркнул Сергей Лавров в беседе с «Коммерсантом».

Министр добавил, что Москва не просит об отмене санкций. Россия «не бегает» за Западом, сказал Лавров.

По мнению ряда СМИ, Белый дом желает превратить РФ из темного двойника США в родственную душу. В Кремле заявили, что восстановление российско-американских отношений требует значительных усилий и времени из-за ущерба, нанесенного предыдущей администрацией Соединенных Штатов.

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РФ не станет заключать с Вашингтоном соглашение, которое загонит страну в ловушку. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. «Сейчас, когда нам предлагают нормальные (по словам президента США Дональда Трампа) сделки, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, <...> как выглядит сделка, которая может загнать нас в новую ловушку», — подчеркнул Сергей Лавров в беседе с «Коммерсантом». Министр добавил, что Москва не просит об отмене санкций. Россия «не бегает» за Западом, сказал Лавров. По мнению ряда СМИ, Белый дом желает превратить РФ из темного двойника США в родственную душу. В Кремле заявили, что восстановление российско-американских отношений требует значительных усилий и времени из-за ущерба, нанесенного предыдущей администрацией Соединенных Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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