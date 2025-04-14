Лавров заверил, что Россия не позволит США загнать себя в ловушку

РФ не станет заключать с Вашингтоном соглашение, которое загонит страну в ловушку. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.
«Сейчас, когда нам предлагают нормальные (по словам президента США Дональда Трампа) сделки, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, <...> как выглядит сделка, которая может загнать нас в новую ловушку», — подчеркнул Сергей Лавров в беседе с «Коммерсантом».
Министр добавил, что Москва не просит об отмене санкций. Россия «не бегает» за Западом, сказал Лавров.
По мнению ряда СМИ, Белый дом желает превратить РФ из темного двойника США в родственную душу. В Кремле заявили, что восстановление российско-американских отношений требует значительных усилий и времени из-за ущерба, нанесенного предыдущей администрацией Соединенных Штатов.
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