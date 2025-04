NYT: Трамп хочет превратить Россию из темного двойника США в их родственную душу

Трамп хочет кардинально изменить отношения США и России, полагает NYT Фото: Official White House / Tia Dufour Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы сделать Россию более родственной США страной. Таким образом американский лидер может изменить традиционное восприятие РФ, которое обычно связано с ее демонизацией, передает газета The New York Times. «Россия долгое время была для США чем-то большим, чем просто геополитическим соперником. Она была идеологическим „другим", фоном, который позволил Соединенным Штатам утвердить свои собственные, противоположные ценности... Россия — это „темный двойник" штатов, сестра-сверхдержава, которую либо демонизируют, либо пытаются переделать по своему образу и подобию. По крайней мере, так было. Политика и риторика Трампа, похоже, направлены не меньше, чем на то, чтобы превратить темного двойника Америки в ее родственную душу», — пишет The New York Times. Соединенные Штаты намерены укреплять дружественные связи с Россией и КНР, о чем заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой. В администрации Белого дома также выражали оптимизм относительно будущего улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой в результате предстоящих переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

