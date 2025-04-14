Бывший зам Шойгу попал на допрос по уголовному делу

Экс-заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, задержанный по подозрению в совершении мошенничества на особо крупную сумму, принял участие в допросе в качестве свидетеля по уголовному делу своего коллеги Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
«В период расследования уголовного дела в отношении Иванова и [его экс-подчиненного Антона] Филатова следственным органом был допрошен свидетель Дмитрий Булгаков», — следует из документов. Детали допроса Булгакова в рамках предварительного следствия, а также конкретные свидетельские показания, которые он предоставил по делу своего бывшего коллеги в материалах дела не раскрыты.
Иванов, также бывший заместитель министра обороны, обвиняется в злоупотреблениях при закупке паромов для обслуживания Керченской переправы и в незаконном выводе средств из банка «Интеркоммерц» на сумму более 3,9 миллиардов рублей. Сам подозреваемый заявил, что суда покупались для обхода антироссийских санкций.
Как писало URA.RU, Тимуру Иванову может быть предъявлено новое обвинение. По версии следствия его особняк могли ремонтировать за счет средств военного подрядчика. Ранее экс-чиновнику продлили арест до 23 апреля 2025 года, пишет «Национальная Служба Новостей».
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