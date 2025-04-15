Названо оружие, с помощью которого ВСУ ночью атаковали Курск

Shot: ВСУ атаковали Курск дронами типа PD-2 и «Лютый»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ атаковали Курск с помощью нескольких БПЛА, из-за чего в городе работали системы ПВО
ВСУ атаковали Курск с помощью нескольких БПЛА, из-за чего в городе работали системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

ВСУ совершили ночную атаку на Курск с помощью дронов тип PD-2 и «Лютый». На данный момент это является предварительной информацией, поскольку режим ракетной опасности в регионе сохраняется. Информацию передал telegram-канал Shot.

«Очевидцы рассказали нам, что дроны летели на очень низкой высоте. Предварительно, велась комбинированная атака дронами типа PD-2 и „Лютый“», — говорится в посте канала.

ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. По предварительным данным, в результате нападения был поврежден многоэтажный дом. Очевидцы публиковали видео в местных чатах, на котором запечатлен удар по жилому объекту.

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ВСУ совершили ночную атаку на Курск с помощью дронов тип PD-2 и «Лютый». На данный момент это является предварительной информацией, поскольку режим ракетной опасности в регионе сохраняется. Информацию передал telegram-канал Shot. «Очевидцы рассказали нам, что дроны летели на очень низкой высоте. Предварительно, велась комбинированная атака дронами типа PD-2 и „Лютый“», — говорится в посте канала. ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. По предварительным данным, в результате нападения был поврежден многоэтажный дом. Очевидцы публиковали видео в местных чатах, на котором запечатлен удар по жилому объекту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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