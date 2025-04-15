Территория Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале (Курская область) может оказаться под угрозой из-за боевых действий, потому что в его окрестностях ВСУ развернули минометные и артиллерийские подразделения и отказываются от переговоров. Об этом сообщили силовики.
«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — заявили силовики для ТАСС. Они также отметили, что поведение командования украинской армии ясно показывает, что для них нет ничего святого.
Свято-Николаевский мужской монастырь, расположенный в селе Горналь Суджанского района, был основан в 1671 году иеромонахами из Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь стал объектом постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что удары по религиозным объектам Русской православной церкви совершаются умышленно.
Ранее военкор RT Александр Яремчук сообщил, что ВС РФ вошли в пригород Горналя. В ответ на наступление российской армии украинская сторона применяет дроны и артиллерию, чтобы замедлить продвижение бойцов.
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