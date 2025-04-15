Глава Курска лично приехал к дому, в который влетел беспилотник ВСУ

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Дом получил повреждения в результате атаки дронов, есть пострадавшие
Дом получил повреждения в результате атаки дронов, есть пострадавшие Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ. Пост об этом он разместил в своем telegram-канале.

«По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на место, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской. Держу все на контроле. Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом», — сообщил Котляров.

Он также пояснил, что есть пострадавшие в результате атаки. Им оказывается помощь. На месте происшествия работают экстренные службы. 

Ночью 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских дронов, в результате которой были повреждены несколько многоквартирных домов. В одном из них произошел пожар. По данным очевидцев, есть пострадавшие. Жильцов пришлось эвакуировать.

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Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ. Пост об этом он разместил в своем telegram-канале. «По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на место, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской. Держу все на контроле. Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом», — сообщил Котляров. Он также пояснил, что есть пострадавшие в результате атаки. Им оказывается помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.  Ночью 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских дронов, в результате которой были повреждены несколько многоквартирных домов. В одном из них произошел пожар. По данным очевидцев, есть пострадавшие. Жильцов пришлось эвакуировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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