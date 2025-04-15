Глава Курска лично приехал к дому, в который влетел беспилотник ВСУ

Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ. Пост об этом он разместил в своем telegram-канале.
«По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на место, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской. Держу все на контроле. Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом», — сообщил Котляров.
Он также пояснил, что есть пострадавшие в результате атаки. Им оказывается помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ночью 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских дронов, в результате которой были повреждены несколько многоквартирных домов. В одном из них произошел пожар. По данным очевидцев, есть пострадавшие. Жильцов пришлось эвакуировать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.