В Раде крайне разочаровались, что США стали союзником России

В Верховной Раде Украины назвали США союзником России. По словам депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой, слова президента США Дональда Трампа, в котором он обвинил Украину в начале боевых действий — повод для разрыва дипотношений.
«Трамп обвинил Украину в том, что мы начали конфликт, а не Россия напала на нас. США — союзник России сейчас, к сожалению», — отметила депутат Верховной Рады в своем telegram-канале. По ее словам, эта ситуация является поводом для разрыва дипломатических отношений Киева и Вашингтона.
Ранее глава США заявил, что виновны в начале конфликта на Украине именно его предшественник Джо Байден и Зеленский. Он назвал украинский кризис «войной» бывшего американского лидера и заявил, что пытается разрешить текущую ситуацию. Также Дональд Трамп выразил уверенность уверен, что российский лидер Владимир Путин не начал бы боевые действия на Украине при его президентстве.
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