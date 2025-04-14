В Раде крайне разочаровались, что США стали союзником России

Депутат Верховной Рады Безуглая: США — союзник России
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Безуглая назвала США и Россию союзниками из-за высказываний Трампа
Безуглая назвала США и Россию союзниками из-за высказываний Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Верховной Раде Украины назвали США союзником России. По словам депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой, слова президента США Дональда Трампа, в котором он обвинил Украину в начале боевых действий — повод для разрыва дипотношений.

«Трамп обвинил Украину в том, что мы начали конфликт, а не Россия напала на нас. США — союзник России сейчас, к сожалению», — отметила депутат Верховной Рады в своем telegram-канале. По ее словам, эта ситуация является поводом для разрыва дипломатических отношений Киева и Вашингтона.

Ранее глава США заявил, что виновны в начале конфликта на Украине именно его предшественник Джо Байден и Зеленский. Он назвал украинский кризис «войной» бывшего американского лидера и заявил, что пытается разрешить текущую ситуацию. Также Дональд Трамп выразил уверенность уверен, что российский лидер Владимир Путин не начал бы боевые действия на Украине при его президентстве.

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В Верховной Раде Украины назвали США союзником России. По словам депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой, слова президента США Дональда Трампа, в котором он обвинил Украину в начале боевых действий — повод для разрыва дипотношений. «Трамп обвинил Украину в том, что мы начали конфликт, а не Россия напала на нас. США — союзник России сейчас, к сожалению», — отметила депутат Верховной Рады в своем telegram-канале. По ее словам, эта ситуация является поводом для разрыва дипломатических отношений Киева и Вашингтона. Ранее глава США заявил, что виновны в начале конфликта на Украине именно его предшественник Джо Байден и Зеленский. Он назвал украинский кризис «войной» бывшего американского лидера и заявил, что пытается разрешить текущую ситуацию. Также Дональд Трамп выразил уверенность уверен, что российский лидер Владимир Путин не начал бы боевые действия на Украине при его президентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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