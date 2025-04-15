Три разведчика ВС РФ заставили отступить спецназ ВСУ на запорожском направлении

Трое разведчиков из 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» ВС РФ вынудили подразделение 11-й бригады войск специального назначения ВСУ отступить в районе Пятихаток в Запорожской области. Об этом сообщил разведчик с позывным «Понура».
«Там у них были опорники серьезные. То, что спецназ, — это выяснилось уже потом. Мне довел командир. Так-то и не было понятно, что это спецназ. Была обычная задача. Двинулись вперед, обнаружили противника. Вступили с ним в бой. Нас было трое, группа — „Лот“, „Сокол“ и „Понура“ — я. Мы закидывали их гранатами. <...> Мы одержали победу», — заявил российский разведчик. Его слова передает РИА Новости.
Второй военный с позывным «Сокол» рассказал, что решение атаковать противника было принято коллективно. В ходе столкновения с украинскими бойцами, когда разведгруппа начала бросать гранаты в блиндаж, украинцы ответили тем же. По словам бойца, подобное свидетельствует о высокой подготовке бригады ВСУ, поскольку для таких действий требуются не только быстрая реакция, но и способность оценить ситуацию и тип гранаты. Позже российские военные предложили противнику сдаться, но в ответ последовали выстрелы. «Сокол» вместе со «Лотом» заняли позиции для обстрела входа а опорник, чтобы не позволить ВСУ выйти, а «Понура» забрался на крышу объекта и бросал гранаты сверху. Несмотря на сопротивление украинкой бригады, спустя сутки бойцы ВС РФ вернулись к опорнику, но там уже никого не оказалось.
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