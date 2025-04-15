От ударов ВСУ за неделю погибли 19 мирных жителей, в том числе двое детей

За прошедшую неделю от ударов ВСУ погибли 19 мирных жителей России, в том числе двое детей. 85 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«От обстрелов нацистов пострадали ... 85 человек, в том числе восемь детей. Девятнадцать человек погибли, из них двое — дети», — сообщил Мирошник ТАСС. По его словам, самому младшему раненому ребенку едва исполнилось полгода. Самое большое количество пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР, Белгородской и Херсонской областях.
В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали дронами Курск. В результате погибла пожилая женщина. В трех многоквартирных домах возникли пожары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.