От ударов ВСУ за неделю погибли 19 мирных жителей, в том числе двое детей

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ВСУ продолжают бить по мирным жителям (фото из архива)
ВСУ продолжают бить по мирным жителям (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую неделю от ударов ВСУ погибли 19 мирных жителей России, в том числе двое детей. 85 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«От обстрелов нацистов пострадали ... 85 человек, в том числе восемь детей. Девятнадцать человек погибли, из них двое — дети», — сообщил Мирошник ТАСС. По его словам, самому младшему раненому ребенку едва исполнилось полгода. Самое большое количество пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР, Белгородской и Херсонской областях.

В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали дронами Курск. В результате погибла пожилая женщина. В трех многоквартирных домах возникли пожары. 

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За прошедшую неделю от ударов ВСУ погибли 19 мирных жителей России, в том числе двое детей. 85 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «От обстрелов нацистов пострадали ... 85 человек, в том числе восемь детей. Девятнадцать человек погибли, из них двое — дети», — сообщил Мирошник ТАСС. По его словам, самому младшему раненому ребенку едва исполнилось полгода. Самое большое количество пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР, Белгородской и Херсонской областях. В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали дронами Курск. В результате погибла пожилая женщина. В трех многоквартирных домах возникли пожары. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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