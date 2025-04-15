ВСУ в Угледаре убивали мирных жителей для репортажей западных СМИ

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ВСУ специально убивали жителей Угледара ради лживых репортажей иностранных СМИ
ВСУ специально убивали жителей Угледара ради лживых репортажей иностранных СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Угледаре (ДНР) украинская армия специально убивала местных жителей для репортажей, которые в негативном свете показывали российских военных, западной прессы. Об этом сообщил житель города Виктор.

«(ВСУ — прим. URA.RU) разбили бочку. Там ребята организовали дизель, генератор поставили, воду хотя бы техническую давать людям. Люди собрались — а бочка там на тысячу литров, большая — и только немцы приехали, корреспонденты, они за угол заехали и прилет мины — раз, два. <...> А эти быстренько развернулись и давай снимать: „Вах-вах, русские, русские все расстреляли“», — рассказал местный житель. Его слова передает РИА Новости. 

По словам Виктора, от обстрелов погибло большое количество человек. Родственники и соседи хоронили их у подъездов домов и детских садов. 

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В Угледаре (ДНР) украинская армия специально убивала местных жителей для репортажей, которые в негативном свете показывали российских военных, западной прессы. Об этом сообщил житель города Виктор. «(ВСУ — прим. URA.RU) разбили бочку. Там ребята организовали дизель, генератор поставили, воду хотя бы техническую давать людям. Люди собрались — а бочка там на тысячу литров, большая — и только немцы приехали, корреспонденты, они за угол заехали и прилет мины — раз, два. <...> А эти быстренько развернулись и давай снимать: „Вах-вах, русские, русские все расстреляли“», — рассказал местный житель. Его слова передает РИА Новости.  По словам Виктора, от обстрелов погибло большое количество человек. Родственники и соседи хоронили их у подъездов домов и детских садов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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