Марочко: армия РФ прорвала оборону ВСУ у Ямполовки

В освобожденной 18 февраля Ямполовке (ДНР) российские военные прорвали оборону ВСУ, что позволило им улучшить свое тактическое положение. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее от населенного пункта Ямполовка», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что подобное помогло армии России улучшить свое тактическое положение на участке. Кроме того, продвижение ВС РФ вынудило украинское командование перебросить часть техники и живой силы из Торского в Ямполовку.
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