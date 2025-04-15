Суд вынес приговор бойцу, добровольно сдавшемуся в плен ВСУ

В Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось слушание дела российского военного и бывшего шахтера из Сахалинска Романа Иванишина, который добровольно сдался в плен украинской армии на фронте конфликта. Его приговорили к 15 годам колонии, сообщили источники.
«Подсудимый военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады Роман Иванишин признан виновным в сдаче в плен, еще одной попытке сдачи в плен (ст. 352.1; ст. 30 ч.1, ст. 352.1 УК РФ), а также в дезертирстве (ч. 3, ст. 338 УК РФ) из своей воинской части. Наказание составило 15 лет колонии с лишением воинского звания младший сержант», — заявил источник для «Коммерсант».
Подобное дело о добровольной сдаче российского военного в плен ВСУ является первым за все время конфликта. Иванишин попал в плен армии Украины в июне 2023 года в районе села Степное Волновахского района ДНР. Боец также записал видео, в ходе которого выступил против СВО и высказал мнение, что он и его товарищи не хотят вести боевые действия и бегут с позиций. В плену украинской армии он пробыл полгода. В начале января 2024 года Роман Иванишин, при обмене на украинских заключенных, вернулся в Россию и оказался под следствием по обвинениям в дезертирстве и добровольной сдаче в плен противнику. Его дело было передано в военный суд Южно-Сахалинска, который отказался от рассмотрения и направил документы в Москву. Однако позже материалы были снова отправлены на Дальний Восток. 17 марта состоялось судебное заседание по делу Иванишина. Ему грозило 16 лет колонии строгого режима.
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