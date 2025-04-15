Экс-депутат гордумы Челябинска Паутов из СИЗО спровоцировал скандал в адвокатуре

15 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Виталий Паутов заявил, что дал признательные показания под влиянием адвоката Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в мошенничестве и посредничестве при передаче взяток, из СИЗО спровоцировал скандал в адвокатской палате региона. По данным URA.RU, Паутов обвинил своего бывшего защитника в лице Елены Паниной в работе на следствие. «Паутов отказался от адвоката Паниной. В своем заявлении он написал, что она представляла интересы следствия, а не его. Якобы Панина обещала Паутову освобождение из СИЗО, получение медпомощи и отправку на СВО взамен на дачу признательных показаний по своему делу и делу бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева», — рассказал источник. Заявление Паутов передал следователю с просьбой приложить его к материалам дела и в адвокатскую палату региона. Сейчас там идет разбирательство. «В адвокатской палате региона разбирают эту ситуацию. Сейчас необходимо понять, кто говорит правду. Потому что пока все выглядит, как слово Паутова против слова Паниной», — отмечает источник. Есть вероятность, что Паутов таким образом пытается отыграть сказанное ранее. Его позиция по делу снова могла измениться. При этом признательные показания хоть и зашатались, но из дела они уже никуда не денутся. «Признательные показания Паутов давал в присутствии адвоката и подписывал их собственноручно. Адвокат также оставляла подпись, заверяя тем самым, что показания даны без нарушений со стороны следствия. Сейчас же экс-депутат говорит, что адвокат ввела его в заблуждение. При этом подтвердить свои слова ему нечем», — рассуждает источник. URA.RU связалось с адвокатом Паниной. От комментариев она воздержалась. URA.RU направило запрос в адвокатскую палату региона. Ответ будет опубликован после получения. Паутов во время следствия уже несколько раз менял адвокатов. Практически каждый раз со скандалом. Какой-то единой позиции по делу у него до сих пор нет. Экс-депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра и нескольким эпизодам мошенничества. Он же все время следствия пытается уйти на фронт, попутно рассказывая суду о плохом самочувствии. По делу о коррупции в мэрии Челябинска также проходят два бывших вице-мэра Сергей Репринцев и Владимир Слободский. Первый обвиняется в получении взяток и собирается на СВО, второй — пытается отстоять свою невиновность по делу о превышении полномочий в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в мошенничестве и посредничестве при передаче взяток, из СИЗО спровоцировал скандал в адвокатской палате региона. По данным URA.RU, Паутов обвинил своего бывшего защитника в лице Елены Паниной в работе на следствие. «Паутов отказался от адвоката Паниной. В своем заявлении он написал, что она представляла интересы следствия, а не его. Якобы Панина обещала Паутову освобождение из СИЗО, получение медпомощи и отправку на СВО взамен на дачу признательных показаний по своему делу и делу бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева», — рассказал источник. Заявление Паутов передал следователю с просьбой приложить его к материалам дела и в адвокатскую палату региона. Сейчас там идет разбирательство. «В адвокатской палате региона разбирают эту ситуацию. Сейчас необходимо понять, кто говорит правду. Потому что пока все выглядит, как слово Паутова против слова Паниной», — отмечает источник. Есть вероятность, что Паутов таким образом пытается отыграть сказанное ранее. Его позиция по делу снова могла измениться. При этом признательные показания хоть и зашатались, но из дела они уже никуда не денутся. «Признательные показания Паутов давал в присутствии адвоката и подписывал их собственноручно. Адвокат также оставляла подпись, заверяя тем самым, что показания даны без нарушений со стороны следствия. Сейчас же экс-депутат говорит, что адвокат ввела его в заблуждение. При этом подтвердить свои слова ему нечем», — рассуждает источник. URA.RU связалось с адвокатом Паниной. От комментариев она воздержалась. URA.RU направило запрос в адвокатскую палату региона. Ответ будет опубликован после получения. Паутов во время следствия уже несколько раз менял адвокатов. Практически каждый раз со скандалом. Какой-то единой позиции по делу у него до сих пор нет. Экс-депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра и нескольким эпизодам мошенничества. Он же все время следствия пытается уйти на фронт, попутно рассказывая суду о плохом самочувствии. По делу о коррупции в мэрии Челябинска также проходят два бывших вице-мэра Сергей Репринцев и Владимир Слободский. Первый обвиняется в получении взяток и собирается на СВО, второй — пытается отстоять свою невиновность по делу о превышении полномочий в суде.