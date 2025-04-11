Бывшего вице-мэра Челябинска Репринцева оставили в СИЗО, но он уйдет на фронт

Сергей Репринцев готовится к отправке на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 11 апреля продлил срок в СИЗО бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, решение не расстроило экс-чиновника. Он был в хорошем расположении духа, ведь накануне апелляция «засилила» решение о приостановлении его уголовного дела с последующей отправкой на СВО.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить Репринцеву срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 19 суток, а всего до 11 месяцев, то есть до 3 июня 2025 года», — зачитала решение судья Елена Кудимова.

Вместе с этим суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты на изменение меры пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества. При этом Репринцева это не расстроило. Он шутил и даже позировал для фото. По данным URA.RU, причиной стало решение Челябинского облсуда от 10 апреля, оставившим в силе решение первой инстанции, согласно которому следствие должно приостановить расследование по делу и освободить Репринцева из-под стражи для дальнейшей отправки на фронт. Игнорировать вступившее в силу решение нельзя. Так что в ближайшее время ожидается отправка экс-чиновника на фронт.

Репринцев был задержан в июле 2024 года по подозрению в получении взяток. По версии следствия, находясь на госслужбе он получил не менее 10 млн рублей за помощь в решении вопроса подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.

В ноябре 2024 года Репринцев, находясь в СИЗО, принял решение отправиться на СВО. Адвокат начал готовить все необходимые документы. Но следствие отказывало в приостановлении дела. Через суд бывший вице-мэр областного центра добился разрешения отправиться на фронт.