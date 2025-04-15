ВС РФ уничтожили украинских штурмовиков, переброшенных к Олешне

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ВСУ пытались прислать подкрепление к оккупированному курскому хутору
ВСУ пытались прислать подкрепление к оккупированному курскому хутору Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские бойцы уничтожили украинских штурмовиков, переброшенных к Олешне Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным источника, командование ВСУ перебросило к Олешне из Юнаковки в соседней Сумской области несколько штурмовых групп. «Все они были уничтожены еще на территории Украины», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что ВСУ в районе Юнаковки экстренно строят оборонительный рубеж. Юнаковка служит важным хабом для снабжения украинских сил в Курской области, поэтому ВСУ не жалеют своих ресурсов, чтобы удержать позиции.

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Российские бойцы уничтожили украинских штурмовиков, переброшенных к Олешне Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По данным источника, командование ВСУ перебросило к Олешне из Юнаковки в соседней Сумской области несколько штурмовых групп. «Все они были уничтожены еще на территории Украины», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Ранее сообщалось, что ВСУ в районе Юнаковки экстренно строят оборонительный рубеж. Юнаковка служит важным хабом для снабжения украинских сил в Курской области, поэтому ВСУ не жалеют своих ресурсов, чтобы удержать позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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