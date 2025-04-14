Бывший шеф свердловской налоговой объявлен в розыск. Скрин

Экс-глава свердловского УФНС Логинов стал фигурантом уголовного дела

15 апреля 2025 в 13:11 Размер текста - 17 +

Поиском Сергея Логинова занимаются сотрудники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Силовики объявили в розыск бывшего главу управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергея Логинова. Информация об этом появилась в базе розыска МВД. «Разыскивается по статье УК [РФ]», — отмечается в ориентировке. Для связи оставлен номер УФСБ. В ведомстве от комментариев отказались. По данным источника URA.RU, Логинову могут вменять получение крупной взятки. Сам он, предположительно, находится в Дубае (на звонки корреспондента не отвечает). Показания на Логинова дал экс-руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, попавший под домашний арест по делу о коррупции. Новость по теме Свердловский экс-борец с коррупцией дал показания на бывшего главу налоговой Ранее URA.RU рассказывало, что Дьяков сознался, как передавал деньги Логинову. Отставной офицер оставлял пакеты с деньгами в туалете областного УФНС, говорил источник URA.RU, близкий к следствию. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае прошлого года. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. В это же время появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Логинов тут же ушел в отставку (истек контракт). Дьяков сейчас под домашним арестом. Показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев. Сам Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Шахмаев тоже находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в налоговую. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU. Сергей Логинов, по одной из версий, в Дубае Скрин: база розыска МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики объявили в розыск бывшего главу управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергея Логинова. Информация об этом появилась в базе розыска МВД. «Разыскивается по статье УК [РФ]», — отмечается в ориентировке. Для связи оставлен номер УФСБ. В ведомстве от комментариев отказались. По данным источника URA.RU, Логинову могут вменять получение крупной взятки. Сам он, предположительно, находится в Дубае (на звонки корреспондента не отвечает). Показания на Логинова дал экс-руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, попавший под домашний арест по делу о коррупции. Ранее URA.RU рассказывало, что Дьяков сознался, как передавал деньги Логинову. Отставной офицер оставлял пакеты с деньгами в туалете областного УФНС, говорил источник URA.RU, близкий к следствию. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае прошлого года. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. В это же время появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Логинов тут же ушел в отставку (истек контракт). Дьяков сейчас под домашним арестом. Показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев. Сам Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Шахмаев тоже находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в налоговую. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.