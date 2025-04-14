«Был пропитан кровью»: челябинец, спасший раненного рецидивистом ребенка, рассказал о ЧП

Челябинец Андрей Напалков, спасший ребенка, на которого рецидивист напал с ножом, рассказал URA.RU о произошедшем. По его словам, школьник был буквально пропитан кровью.
«Мальчик попросил меня о помощи. Я попытался узнать, что с ним. Он ответил, что его истыкали ножом. Я схватил его, он был напуган, начал пятиться от меня. Я его успокоил, мы подошли к подъезду (там светлее). Я увидел, что он как губка пропитан кровью», — рассказал URA.RU мужчина.
По его словам, где-то за пять минут до обнаружения школьника он вышел из подъезда в магазин. Мужчина уверен, если бы он вернулся к подъезду чуть раньше, нападения бы не случилось.
«Я негодяя не видел. Я на пять минут вышел в супермаркет. Если бы я был у подъезда пораньше — я бы шугнул его. Не думаю, что этот негодяй на меня бы кинулся», — отмечает мужчина.
Увидев школьника с ножевыми ранениями, мужчина сразу же вызвал скорую. Там начали задавать много уточняющих вопросов. Это, по словам, Напалкова, не очень ему понравилось. «Я им сказал, что здесь ребенок маленький с ножевыми ранениями, нужна помощь, как можно скорее. А они начали задавать множество вопросов», — вспомнил мужчина.
Нападение на мальчика случилось 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярева. Нетрезвый рецидивист ударил его ножом и скрылся. Через 20 минут его задержали. Убить ребенка ему не удалось благодаря Напалкову. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину.
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