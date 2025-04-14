14 апреля 2025

«Был пропитан кровью»: челябинец, спасший раненного рецидивистом ребенка, рассказал о ЧП

Челябинец, спасший ребенка от рецидивиста: «Нападения можно было избежать»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Напалков спас истекающего кровью ребенка
Андрей Напалков спас истекающего кровью ребенка Фото:

Челябинец Андрей Напалков, спасший ребенка, на которого рецидивист напал с ножом, рассказал URA.RU о произошедшем. По его словам, школьник был буквально пропитан кровью.

«Мальчик попросил меня о помощи. Я попытался узнать, что с ним. Он ответил, что его истыкали ножом. Я схватил его, он был напуган, начал пятиться от меня. Я его успокоил, мы подошли к подъезду (там светлее). Я увидел, что он как губка пропитан кровью», — рассказал URA.RU мужчина.

По его словам, где-то за пять минут до обнаружения школьника он вышел из подъезда в магазин. Мужчина уверен, если бы он вернулся к подъезду чуть раньше, нападения бы не случилось.

«Я негодяя не видел. Я на пять минут вышел в супермаркет. Если бы я был у подъезда пораньше — я бы шугнул его. Не думаю, что этот негодяй на меня бы кинулся», — отмечает мужчина.

Увидев школьника с ножевыми ранениями, мужчина сразу же вызвал скорую. Там начали задавать много уточняющих вопросов. Это, по словам, Напалкова, не очень ему понравилось. «Я им сказал, что здесь ребенок маленький с ножевыми ранениями, нужна помощь, как можно скорее. А они начали задавать множество вопросов», — вспомнил мужчина.

Нападение на мальчика случилось 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярева. Нетрезвый рецидивист ударил его ножом и скрылся. Через 20 минут его задержали.  Убить ребенка ему не удалось благодаря Напалкову. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину.

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Челябинец Андрей Напалков, спасший ребенка, на которого рецидивист напал с ножом, рассказал URA.RU о произошедшем. По его словам, школьник был буквально пропитан кровью. «Мальчик попросил меня о помощи. Я попытался узнать, что с ним. Он ответил, что его истыкали ножом. Я схватил его, он был напуган, начал пятиться от меня. Я его успокоил, мы подошли к подъезду (там светлее). Я увидел, что он как губка пропитан кровью», — рассказал URA.RU мужчина. По его словам, где-то за пять минут до обнаружения школьника он вышел из подъезда в магазин. Мужчина уверен, если бы он вернулся к подъезду чуть раньше, нападения бы не случилось. «Я негодяя не видел. Я на пять минут вышел в супермаркет. Если бы я был у подъезда пораньше — я бы шугнул его. Не думаю, что этот негодяй на меня бы кинулся», — отмечает мужчина. Увидев школьника с ножевыми ранениями, мужчина сразу же вызвал скорую. Там начали задавать много уточняющих вопросов. Это, по словам, Напалкова, не очень ему понравилось. «Я им сказал, что здесь ребенок маленький с ножевыми ранениями, нужна помощь, как можно скорее. А они начали задавать множество вопросов», — вспомнил мужчина. Нападение на мальчика случилось 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярева. Нетрезвый рецидивист ударил его ножом и скрылся. Через 20 минут его задержали.  Убить ребенка ему не удалось благодаря Напалкову. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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