Нарышкин перечислил три условия для мира на Украине

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Нарышкин заявил, что безъядерный статус Украины — обязательное условия мира
Нарышкин заявил, что безъядерный статус Украины — обязательное условия мира Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мир на Украине может быть достигнут при соблюдении трех условий. В первую очередь — это безъядерный статус страны, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также Нарышкин отметил, что мирное решение по Украине может быть принято после отмены дискриминационных законов, установленных киевским режимом. Третье условие — признание суверенитет границ России, передает слова главы СВР РИА Новости.

В то же время Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении конфликта. Это необходимо Зеленскому и его окружению, чтобы остаться у власти и избежать наказания за свои преступления.

Ранее Нарышкин прибыл в Минск. Здесь проходит его встреча с Лукашенко.

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Мир на Украине может быть достигнут при соблюдении трех условий. В первую очередь — это безъядерный статус страны, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также Нарышкин отметил, что мирное решение по Украине может быть принято после отмены дискриминационных законов, установленных киевским режимом. Третье условие — признание суверенитет границ России, передает слова главы СВР РИА Новости. В то же время Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении конфликта. Это необходимо Зеленскому и его окружению, чтобы остаться у власти и избежать наказания за свои преступления. Ранее Нарышкин прибыл в Минск. Здесь проходит его встреча с Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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