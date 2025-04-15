Мир на Украине может быть достигнут при соблюдении трех условий. В первую очередь — это безъядерный статус страны, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Также Нарышкин отметил, что мирное решение по Украине может быть принято после отмены дискриминационных законов, установленных киевским режимом. Третье условие — признание суверенитет границ России, передает слова главы СВР РИА Новости.
В то же время Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении конфликта. Это необходимо Зеленскому и его окружению, чтобы остаться у власти и избежать наказания за свои преступления.
Ранее Нарышкин прибыл в Минск. Здесь проходит его встреча с Лукашенко.
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