Китай запретил закупать авиакомпаниям самолеты Boeing

Китайские власти предписали местным авиакомпаниям остановить прием поставок американских самолетов от Boeing Co., а также прекратить закупки связанных с этими воздушными судами компонентов и оборудования. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. Это решение является частью ответных мер на недавние тарифы, введенные США.
«Китай приказал остановить поставки самолетов Boeing из-за расширения торговой войны», — пишет Bloomberg. Помимо остановки поставок и закупок, Пекин рассматривает варианты поддержки авиакомпаний, которые эксплуатируют арендованные самолеты Boeing и столкнулись с увеличением расходов из-за новой политики. Правительство Китая активно ищет способы минимизации финансового ущерба для авиаперевозчиков.
Отмечается, что китайские авиакомпании ожидают доставку около десяти самолетов Boeing 737 Max. Поставки ждут такие крупные авиалинии, как China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. Часть из заказанных Boeing расположена на территории Китая в Чжоушане, некоторые припаркованы около заводской базы в Сиэтле.
Ранее глава США Дональд Трамп начал «торговую войну» с Китаем, введя пошлины на азиатские товары в 125%. Зарубежные СМИ считают, что «война Трампа с Китаем» обречена на провал. Среди причин подобного: готовность Пекина к экономическому противостоянию.
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