Нарышкин возмутился несоблюдению Украиной договоренностей с Россией

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил возмущение по поводу того, что Киев не соблюдает договоренности о ненападении на объекты энергетики. Он отметил, что Россия строго придерживается моратория на удары по энергетическим объектам на территории Украины.
«Практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России», — сказал Нарышкин журналистам. Он уточнил, что Россия, в свою очередь, в придерживается договоренностей.
Киев, несмотря на ряд обязательств и обещаний, которые президент Украины Владимир Зеленский дал в связи с 30-дневным прекращением ударов по энергетическим объектам России, значительно увеличил количество односторонних нападений на объекты на территории РФ. Так за прошедшие сутки. 15 апреля, ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России.
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