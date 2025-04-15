Нарышкин возмутился несоблюдению Украиной договоренностей с Россией

Нарышкин: удары ВСУ по энергетике России — ежедневное явление
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Киев продолжает игнорировать договоренность о 30-дневном ненападении на энергообъекты, заявил Нарышкин
Киев продолжает игнорировать договоренность о 30-дневном ненападении на энергообъекты, заявил Нарышкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил возмущение по поводу того, что Киев не соблюдает договоренности о ненападении на объекты энергетики. Он отметил, что Россия строго придерживается моратория на удары по энергетическим объектам на территории Украины.

«Практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России», — сказал Нарышкин журналистам. Он уточнил, что Россия, в свою очередь, в придерживается договоренностей.

Киев, несмотря на ряд обязательств и обещаний, которые президент Украины Владимир Зеленский дал в связи с 30-дневным прекращением ударов по энергетическим объектам России, значительно увеличил количество односторонних нападений на объекты на территории РФ. Так за прошедшие сутки. 15 апреля, ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России.

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил возмущение по поводу того, что Киев не соблюдает договоренности о ненападении на объекты энергетики. Он отметил, что Россия строго придерживается моратория на удары по энергетическим объектам на территории Украины. «Практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России», — сказал Нарышкин журналистам. Он уточнил, что Россия, в свою очередь, в придерживается договоренностей. Киев, несмотря на ряд обязательств и обещаний, которые президент Украины Владимир Зеленский дал в связи с 30-дневным прекращением ударов по энергетическим объектам России, значительно увеличил количество односторонних нападений на объекты на территории РФ. Так за прошедшие сутки. 15 апреля, ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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