Поджигателю вертолета МЧС в Остафьево дали 18 лет тюрьмы

Фигурантам дела о поджоге вертолета МЧС дали от 12 до 18 лет колонии
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Поджог случился в аэропорту «Остафьево»
Поджог случился в аэропорту «Остафьево» Фото:

Пятерых фигурантов дела о поджоге вертолета МЧС в аэропорту «Остафьево» приговорили к срокам от 12,5 до 18 лет колонии. Самый строгий приговор — 18 лет — получил Никита Булгаков. При этом Станиславу Хамидулину, который и собрал группу, дали меньше. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд.

«Признать Хамидулина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет шести месяцев лишения свободы», — передает приговор судьи РИА Новости. Подсудимым вменяли теракт и диверсию. Булгаков получил 18 лет, Роман Яковец — 17 лет, Даниил Ямсков — 17 лет, а Анастасия Мочалина — 12,5 лет. Обвинение изначально требовало для них до 19 лет тюрьмы.

По данным следствия, Хамидулина завербовали украинские спецслужбы. Он нашел сообщников в интернете, пообещав им деньги. Группа подожгла вертолет в апреле 2024 года, полностью уничтожив его. Кураторы обещали три млн рублей, но перевели лишь 10 тысяч.

В ночь на 26 апреля 2024 года был совершен поджог вертолета в Остафьево. Воздушный транспорт принадлежал государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Происходящее поджигатели снимали на видео

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Пятерых фигурантов дела о поджоге вертолета МЧС в аэропорту «Остафьево» приговорили к срокам от 12,5 до 18 лет колонии. Самый строгий приговор — 18 лет — получил Никита Булгаков. При этом Станиславу Хамидулину, который и собрал группу, дали меньше. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд. «Признать Хамидулина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет шести месяцев лишения свободы», — передает приговор судьи РИА Новости. Подсудимым вменяли теракт и диверсию. Булгаков получил 18 лет, Роман Яковец — 17 лет, Даниил Ямсков — 17 лет, а Анастасия Мочалина — 12,5 лет. Обвинение изначально требовало для них до 19 лет тюрьмы. По данным следствия, Хамидулина завербовали украинские спецслужбы. Он нашел сообщников в интернете, пообещав им деньги. Группа подожгла вертолет в апреле 2024 года, полностью уничтожив его. Кураторы обещали три млн рублей, но перевели лишь 10 тысяч. В ночь на 26 апреля 2024 года был совершен поджог вертолета в Остафьево. Воздушный транспорт принадлежал государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Происходящее поджигатели снимали на видео
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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