У подельника экс-невестки Чернецкого отбирают машину, помещения и 630 млн

ФНС и кредиторы отбирают имущество у свердловского бизнесмена Шахмаева

15 апреля 2025 в 17:29 Размер текста - 17 +

Алексей Шахмаев находится под следствием с весны 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ У директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, который стал фигурантом громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, через суд пытаются отнять имущество и более 630 миллионов рублей. Сведения об этом размещены в Арбитражном суде по Свердловской области. Согласно судебным материалам, у «ТТК-Екатеринбург» требуют отнять Toyota Sequoia Platinum, два помещения на улице Восточной, четыре автоприцепа. Кроме того, «Сбер» потребовал выплаты свыше 100 миллионов рублей за предоставленную ранее банковскую гарантию (предположительно, это произошло до задержания Шахмаева). 11 апреля свердловский арбитраж удовлетворил исковые требования «Сбера». Параллельно пермский арбитраж отказался признать недействительным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Пермскому краю о незаконном возмещении НДС, в котором налоговики уличили «ТТК-Екатеринбург». Процесс тянулся с прошлого года. Новость по теме Всплыли новые подробности громкого дела экс-невестки Чернецкого: десятки фирм и 400 млн Шахмаев стал фигурантом дела в 2024 году. Его, экс-невестку бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали после обысков в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Позже под уголовное преследование попал бывший шеф управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Считается, что показания на него дал Шахмаев. Коммерсант заявил, что передал отставному офицеру взятку в 200 млн рублей. Сначала офицер уверял, что его оговаривают, а потом заключил досудебное соглашение. И дал показания на бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова. Последнего объявили в розыск. Предположительно, против него возбуждено дело по коррупционной статье. Также в уголовном деле фигурируют предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о резонансной истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, который стал фигурантом громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, через суд пытаются отнять имущество и более 630 миллионов рублей. Сведения об этом размещены в Арбитражном суде по Свердловской области. Согласно судебным материалам, у «ТТК-Екатеринбург» требуют отнять Toyota Sequoia Platinum, два помещения на улице Восточной, четыре автоприцепа. Кроме того, «Сбер» потребовал выплаты свыше 100 миллионов рублей за предоставленную ранее банковскую гарантию (предположительно, это произошло до задержания Шахмаева). 11 апреля свердловский арбитраж удовлетворил исковые требования «Сбера». Параллельно пермский арбитраж отказался признать недействительным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Пермскому краю о незаконном возмещении НДС, в котором налоговики уличили «ТТК-Екатеринбург». Процесс тянулся с прошлого года. Шахмаев стал фигурантом дела в 2024 году. Его, экс-невестку бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали после обысков в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Позже под уголовное преследование попал бывший шеф управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Считается, что показания на него дал Шахмаев. Коммерсант заявил, что передал отставному офицеру взятку в 200 млн рублей. Сначала офицер уверял, что его оговаривают, а потом заключил досудебное соглашение. И дал показания на бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова. Последнего объявили в розыск. Предположительно, против него возбуждено дело по коррупционной статье. Также в уголовном деле фигурируют предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о резонансной истории — в сюжете URA.RU.