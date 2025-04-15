Убившей троих детей жительнице Канска грозит до 20 лет колонии

Жительнице Канска (Красноярский край) грозит до 20 лет колонии за убийство трех своих детей. Об этом рассказали в региональном управлении следственного комитета по Красноярскому краю.
«Максимальный срок, который грозит матери — 20 лет лишения свободы, так как женщинам не дают пожизненное», — сообщили в ведомстве. Расследование по данному инциденту ведется до сих пор.
Накануне стало известно, что 29-летняя жительница Канска убила трех своих детей. Трагедия произошла в частном доме. Когда муж обвиняемой уехал на работу, женщина осталась вместе с детьми дома. В какой-то момент она схватилась за топор и напала на них. После чего пришла к своим родителям и созналась.
Женщина страдает шизофренией. У нее остался еще один ребенок, которого в момент трагедии не было дома. Он находился у бабушки с дедушкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.