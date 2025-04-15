Убившей троих детей жительнице Канска грозит до 20 лет колонии

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29-летней женщине грозит до 20 лет лишения свободы за убийство собственных детей
29-летней женщине грозит до 20 лет лишения свободы за убийство собственных детей Фото:

Жительнице Канска (Красноярский край) грозит до 20 лет колонии за убийство трех своих детей. Об этом рассказали в региональном управлении следственного комитета по Красноярскому краю.

«Максимальный срок, который грозит матери — 20 лет лишения свободы, так как женщинам не дают пожизненное», — сообщили в ведомстве. Расследование по данному инциденту ведется до сих пор.

Накануне стало известно, что 29-летняя жительница Канска убила трех своих детей. Трагедия произошла в частном доме. Когда муж обвиняемой уехал на работу, женщина осталась вместе с детьми дома. В какой-то момент она схватилась за топор и напала на них. После чего пришла к своим родителям и созналась.

Женщина страдает шизофренией. У нее остался еще один ребенок, которого в момент трагедии не было дома. Он находился у бабушки с дедушкой.

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Жительнице Канска (Красноярский край) грозит до 20 лет колонии за убийство трех своих детей. Об этом рассказали в региональном управлении следственного комитета по Красноярскому краю. «Максимальный срок, который грозит матери — 20 лет лишения свободы, так как женщинам не дают пожизненное», — сообщили в ведомстве. Расследование по данному инциденту ведется до сих пор. Накануне стало известно, что 29-летняя жительница Канска убила трех своих детей. Трагедия произошла в частном доме. Когда муж обвиняемой уехал на работу, женщина осталась вместе с детьми дома. В какой-то момент она схватилась за топор и напала на них. После чего пришла к своим родителям и созналась. Женщина страдает шизофренией. У нее остался еще один ребенок, которого в момент трагедии не было дома. Он находился у бабушки с дедушкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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