Посольство США в Киеве выгоняет украинских беженцев из Америки

Посольство США в Киеве намекает на возможное аннулирование виз украинским беженцам. Соответствующие посты об этом появились в соцсетях диппредствительства.
«„Ваша виза просрочена“, „Ваша виза отозвана“, „Вы должны уехать“», — сказано в сообщениях посольства на личной странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).
Помимо этого, посольство приводит цитату госсекретаря США Марко Рубио, что пребывание в США это «не право, а привилегия». Соответствующие публикации также были размещены и на официальной странице диппредствительства в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
В начале этого года стало известно, что новая администрация президента США приостановила въезд мигрантов, включая украинских граждан. Данное решение затронуло программу «Uniting for Ukraine», которая была запущена во время президентства Джо Байдена. Программа предоставляла украинским беженцам возможность находиться на территории США на протяжении нескольких лет. В марте появилась информация, что сроки рассмотрения заявок на убежище для граждан Украины вновь приостановлены.
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