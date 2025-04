Угрозы от США и массовые проверки в Германии: как украинские беженцы живут за границей и какую опасность несут

Киселев: полиция ФРГ проверяет легальность нахождения украинцев

06 апреля 2025 в 14:30 Размер текста - 17 +

Полиция Германии усилила контроль за легальностью пребывания граждан Украины на территории своей страны. Немецкие правоохранители проводят внезапные проверки, в том числе и уличные. По словам военного эксперта Виталия Киселева, эти меры могут быть связаны с ситуацией вокруг ВСУ и возможной необходимостью возвращения украинцев на родину для участия в мобилизации. В Швеции же украинцы стали лидерами по числу случаев заражения венерическими заболеваниями, что связывают с работой граждан в сфере секс-услуг. Как украинские беженцы живут за границей и какую опасность несут — в материале URA.RU. Украинские беженцы в Германии Разговоры о депортации Руководитель фракции партии «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер выдвинула инициативу о депортации всех украинских беженцев, находящихся в Германии. Она аргументировала свое предложение необходимостью избежать перегрузки страны людьми, получающими социальные выплаты и не стремящимися к интеграции. Эбнер-Штайнер выразила мнение, что Украина обладает значительной территорией, предоставляющей множество возможностей для возвращения беженцев. Она также подчеркнула, что в случае возникновения такой необходимости Германия должна начать строительство барьеров на своих границах. Запрет на переход границ Украинцы с биометрическими паспортами могут продолжать посещать Германию и другие страны Шенгенской зоны без визы на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней. Официальное подтверждение было дано в ответ на запрос информационного агентства DW (признано в РФ СМИ-иноагентом). Эта мера была введена еще в июне 2017 года, но недавно появились новые ограничения. В феврале 2025 года немецкое министерство внутренних дел заявило, что украинцы, уже получившие защиту в других странах Евросоюза, которые стремятся переехать в Германию, сделать этого не смогут. Людей перестали пропускать через границу. Внезапные проверки Полиция Германии начала проводить проверки легальности нахождения граждан Украины на территории страны, включая внезапные проверки на улицах. По словам военного эксперта Виталия Киселева, подобное поведение немецкой полиции могут быть связаны с текущей ситуацией в ВСУ и потенциальной необходимостью возвращения украинцев на родину для участия в мобилизации. Зараженные украинцы в Швеции Украинцы стали лидерами среди групп населения в Швеции по числу случаев заражения ВИЧ. Об этом сообщает Шведский национальный институт общественного здравоохранения, подчеркивая значительное участие этой группы в сфере секс-услуг как один из факторов роста заболеваемости. Потеря защитного статуса S в Швейцарии Более 30 тысяч украинских беженцев потеряли защитный статус S в Швейцарии, который предоставлял им различные привилегии. По данным Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM), этот статус давал возможность свободно перемещаться по стране, становиться самозанятым и обучать своих детей в школах. Более 30 тысяч человек лишилось данного привилегированного статуса. Также в декабре прошлого года Национальный совет Швейцарии внес изменения в условия предоставления защитного статуса S украинцам, ищущим убежище. Согласно новым правилам, статус S будет предоставляться только тем лицам, которые прибыли из областей, затронутых военными действиями, или из территорий, не находящихся под контролем Киева. Угрозы депортации и лишение статуса в США Приостановка въезда В конце января 2025 года, после инаугурации Трампа, Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов объявило о временной приостановке въезда мигрантов, включая граждан Украины. Это решение затрагивает программу Uniting for Ukraine, которая была введена при бывшем президенте Джо Байдене и предоставляла украинским беженцам возможность проживания в США на протяжении нескольких лет. В марте 2025 стало известно, что администрация президента Дональда Трампа вновь решила приостановить рассмотрение заявлений на убежище от украинцев, пишет CBC News. Сроки приостановки тогда не указывались. Вбросы о лишении 240 тысяч украинцев статуса на проживание В начале марта сообщалось, что Белый дом под руководством Трампа планирует аннулировать временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, которые бежали от конфликта. Как сообщало Reuters, такое решение должно привести к ускорению процесса их депортации, но окончательное решение будет принято в апреле. Однако после официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети Х опровергла информацию о лишении правового статуса граждан Украины. Она назвала все фейком и заявила, что решений по данному вопросу не принято. «Правительство вас найдет»: паника на фоне депортации и ошибка DHS Некоторые украинцы, находящихся в Соединенных Штатах в рамках гуманитарной программы, получили электронные письма с уведомлением о том, что действие временного правового статуса (TPS) аннулировано и им, согласно рассылке, было предоставлено всего семь дней для покидания страны. В письме также содержалось угрожающее предупреждение о том, что «федеральное правительство вас найдет», если они не покинут США, пишет The Gardian. Представитель Министерства внутренней безопасности (DHS) заявил, что уведомления были отправлены по ошибке и что программа условно-досрочного освобождения, созданная после начала конфликта в 2022 году, продолжает действовать. Точное число украинцев, получивших данные сообщения, неизвестно. В США в рамках программы Uniting for Ukraine (U4U), запущенной во время президентства Джо Байдена, были поселены около 240 000 украинцев. После ошибки администрация президента Дональда Трампа извинилась за путаницу, возникшую из-за уведомлений, в которых говорилось о прекращении правовой защиты для некоторых украинских беженцев. Неоднозначные заявления Зеленского и мнение украинцев Перестать оказывать поддержку беженцам В конце декабря 2024 года власти Украины обратились к странам Европейского Союза с призывом прекратить предоставлять убежища украинским беженцам. Согласно публикации, в Киеве также настаивают на отказе в консульских услугах для мужчин призывного возраста. Такие меры предпринимаются украинским правительством в целях обеспечения возвращения граждан на родину для участия в мобилизации. Страны Запада используют украинцев Вначале января Зеленский заявил, что западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу. По его убеждению, тех кто не работает, пытаются вернуть обратно. Беженцы на Украине не нужны, хотите вернуть — платите Затем глава Украины резко изменил риторику и выдвинул условия для возвращения украинских беженцев из Европы, заявив, что возвращать людей бесплатно невыгодно. Он подчеркнул, что возвращение беженцев на территорию страны станет возможным после усиления украинской системы противовоздушной обороны. Кроме того, Зеленский объяснил, что возвращение трудоустроенных украинцев не выгодно как для Украины, так и для Европы, поскольку эти граждане вносят вклад в экономику принимающих стран через налоги. Он подчеркнул, что трудоустроенные украинцы не требуют дополнительных затрат, в отличие от нетрудоустроенных беженцев. Вернуться после окончания СВО По данным социологического опроса от конца 2024 года, многие украинцы хотели бы вернуться домой, но только после завершения конфликта. Также граждане требуют, чтобы в стране было налажено стабильное образование и медицина. Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда По мнению The Economist, беженцы в Европе могут остаться там навсегда. Издание считает, что конфликт может закончиться на условиях, слишком опасных, чтобы заманить людей на родину. Сколько беженцев с Украины живут заграницей По данным Reuters, свыше шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев заграницей. Те, кто уехал в западные страны после начала конфликта с Россией, не намерены возвращаться на родину для службы в ВСУ. Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек, сообщил украинский Национальный банк. Согласно информации, предоставленной Управлением Верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ), на февраль 2025 года в различных странах Европы проживает свыше шести миллионов беженцев из Украины. Германия и Россия являются основными странами, предоставляющими убежище украинцам, с числом прибывших соответственно около 1,24 миллиона и 1,22 миллиона человек. В Польше насчитывается почти 998 тысяч украинских беженцев.