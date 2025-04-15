Паша Техник вместе с другими рэперами отдали около миллиона рублей ВС РФ

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Паша Техник в прошлом году прислал на нужды российских военных 700 тысяч рублей
Паша Техник в прошлом году прислал на нужды российских военных 700 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

Рэперы Паша Техник (Павел Ивлев), Metox и Марк за прошлый год отдали на нужды российской армии миллион рублей. Об этом рассказали военнослужащие, получившие от них помощь.

«Паша Техник и рэперы Metox и Марк задонатили около 1 000 000 рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку — лишь за 2024 год», — говорят бойцы. Их слова приводит telegram-канал Mash.

Военнослужащие отмечают, что самую большую часть суммы — 700 тысяч рублей — перевел именно Паша Техник. А в его личных вещах родственники обнаружили благодарственное письмо от этих военных подразделений.

Прощание с рэпером Пашей Техником прошло 11 апреля в Москве возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Артист скончался 5 апреля 2025 года. На его похороны пришли тысячи людей. После чего фанаты музыканта разукрасили стену Виктора Цоя, нанеся поверх лица музыканта надпись «Техник».

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Рэперы Паша Техник (Павел Ивлев), Metox и Марк за прошлый год отдали на нужды российской армии миллион рублей. Об этом рассказали военнослужащие, получившие от них помощь. «Паша Техник и рэперы Metox и Марк задонатили около 1 000 000 рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку — лишь за 2024 год», — говорят бойцы. Их слова приводит telegram-канал Mash. Военнослужащие отмечают, что самую большую часть суммы — 700 тысяч рублей — перевел именно Паша Техник. А в его личных вещах родственники обнаружили благодарственное письмо от этих военных подразделений. Прощание с рэпером Пашей Техником прошло 11 апреля в Москве возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Артист скончался 5 апреля 2025 года. На его похороны пришли тысячи людей. После чего фанаты музыканта разукрасили стену Виктора Цоя, нанеся поверх лица музыканта надпись «Техник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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