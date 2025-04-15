Паша Техник вместе с другими рэперами отдали около миллиона рублей ВС РФ

Рэперы Паша Техник (Павел Ивлев), Metox и Марк за прошлый год отдали на нужды российской армии миллион рублей. Об этом рассказали военнослужащие, получившие от них помощь.
«Паша Техник и рэперы Metox и Марк задонатили около 1 000 000 рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку — лишь за 2024 год», — говорят бойцы. Их слова приводит telegram-канал Mash.
Военнослужащие отмечают, что самую большую часть суммы — 700 тысяч рублей — перевел именно Паша Техник. А в его личных вещах родственники обнаружили благодарственное письмо от этих военных подразделений.
Прощание с рэпером Пашей Техником прошло 11 апреля в Москве возле храма Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Артист скончался 5 апреля 2025 года. На его похороны пришли тысячи людей. После чего фанаты музыканта разукрасили стену Виктора Цоя, нанеся поверх лица музыканта надпись «Техник».
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