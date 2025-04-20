20 апреля 2025

В курганском департаменте финансов назначили нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Новым заместителем директора курганского депфина назначили чиновницу Татьяну Васильеву
Новым заместителем директора курганского депфина назначили чиновницу Татьяну Васильеву Фото:

В департаменте финансов Курганской области появился новый заместитель. Им стала Татьяна Васильева, которая ранее занимала в ведомстве должность замначальника управления финансирования бюджетной сферы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«Новым заместителем директора департамента финансов назначена Татьяна Васильева. До повышения она работала в должности замначальника управления финансирования бюджетной сферы и возглавляла отдел финансирования социальной сферы», — сообщили источники. Информация подтверждается в открытых данных.

Ранее URA.RU писало, что в департаменте строительства произошли кадровые перестановки. Начальником управления строительства был назначен Владимир Бражнов, который до повышения работал в должности заместителя. Также важный пост в депстрое достался экс-главбуху мэрии Кургана Людмиле Янцен. Чиновница получила должность замначальника управления ЖКХ — начальника отдела инженерной инфраструктуры. 

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В департаменте финансов Курганской области появился новый заместитель. Им стала Татьяна Васильева, которая ранее занимала в ведомстве должность замначальника управления финансирования бюджетной сферы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. «Новым заместителем директора департамента финансов назначена Татьяна Васильева. До повышения она работала в должности замначальника управления финансирования бюджетной сферы и возглавляла отдел финансирования социальной сферы», — сообщили источники. Информация подтверждается в открытых данных. Ранее URA.RU писало, что в департаменте строительства произошли кадровые перестановки. Начальником управления строительства был назначен Владимир Бражнов, который до повышения работал в должности заместителя. Также важный пост в депстрое достался экс-главбуху мэрии Кургана Людмиле Янцен. Чиновница получила должность замначальника управления ЖКХ — начальника отдела инженерной инфраструктуры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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