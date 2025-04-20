В курганском департаменте финансов назначили нового заместителя

В департаменте финансов Курганской области появился новый заместитель. Им стала Татьяна Васильева, которая ранее занимала в ведомстве должность замначальника управления финансирования бюджетной сферы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.
«Новым заместителем директора департамента финансов назначена Татьяна Васильева. До повышения она работала в должности замначальника управления финансирования бюджетной сферы и возглавляла отдел финансирования социальной сферы», — сообщили источники. Информация подтверждается в открытых данных.
Ранее URA.RU писало, что в департаменте строительства произошли кадровые перестановки. Начальником управления строительства был назначен Владимир Бражнов, который до повышения работал в должности заместителя. Также важный пост в депстрое достался экс-главбуху мэрии Кургана Людмиле Янцен. Чиновница получила должность замначальника управления ЖКХ — начальника отдела инженерной инфраструктуры.
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