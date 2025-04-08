Экс-главбух мэрии Кургана получила пост в департаменте строительства

Бывшего главного бухгалтера структуры мэрии Кургана Людмилу Янцен назначили заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства — начальником отдела инженерной инфраструктуры в областном департаменте строительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к городским властям.
«В депстрое новое назначение. Заместителем управления ЖКХ назначена экс-главбух Людмила Янцен, работавшая в мэрии Кургана», — сообщил источник.
Назначение подтверждается данными из справочной информации ведомства. До повышения по службе Янцен работала в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» и ГБУ «Курганский лесопожарный центр».
Ранее URA.RU сообщало о назначении руководителя в ключевом департаменте региона. Начальником управления строительства стал Владимир Бражнов. До повышения чиновник работал в должности заместителя.
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