08 апреля 2025

Экс-главбух мэрии Кургана получила пост в департаменте строительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший главный бухгалтер мэрии устроилась работать в департамент строительства
Бывший главный бухгалтер мэрии устроилась работать в департамент строительства Фото:

Бывшего главного бухгалтера структуры мэрии Кургана Людмилу Янцен назначили заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства — начальником отдела инженерной инфраструктуры в областном департаменте строительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к городским властям.

«В депстрое новое назначение. Заместителем управления ЖКХ назначена экс-главбух Людмила Янцен, работавшая в мэрии Кургана», — сообщил источник.

Назначение подтверждается данными из справочной информации ведомства. До повышения по службе Янцен работала в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» и ГБУ «Курганский лесопожарный центр».

Ранее URA.RU сообщало о назначении руководителя в ключевом департаменте региона. Начальником управления строительства стал Владимир Бражнов. До повышения чиновник работал в должности заместителя.

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Бывшего главного бухгалтера структуры мэрии Кургана Людмилу Янцен назначили заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства — начальником отдела инженерной инфраструктуры в областном департаменте строительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к городским властям. «В депстрое новое назначение. Заместителем управления ЖКХ назначена экс-главбух Людмила Янцен, работавшая в мэрии Кургана», — сообщил источник. Назначение подтверждается данными из справочной информации ведомства. До повышения по службе Янцен работала в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» и ГБУ «Курганский лесопожарный центр». Ранее URA.RU сообщало о назначении руководителя в ключевом департаменте региона. Начальником управления строительства стал Владимир Бражнов. До повышения чиновник работал в должности заместителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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