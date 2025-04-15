«Не повышайте голос»: депутаты повторно забраковали доклад свердловского омбудсмена

Доклад свердловского омбудсмена Мерзляковой повторно отправили на доработку

15 апреля 2025 в 18:52 Размер текста - 17 +

Найти общий язык с депутатами Татьяна Мерзлякова не может Фото: Илья Московец © URA.RU Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не смогла защитить перед депутатами заксобрания исправленный вариант своего годового доклада. Она учла лишь часть замечаний, высказанных ранее, что не понравилось парламентариям. Поэтому рассмотрение отчета снова перенесли. Дискуссия была жаркой, а ее свидетелем был корреспондент URA.RU. Впервые Мерзлякова защищала отчет о своей работе за 2024 год перед комитетом по вопросам законодательства и общественной безопасности 18 марта. Тогда парламентарии указали ей на 31 ошибку и отправили исправлять, не допустив до заседания заксобрания. В частности, были вопросы по грамматическим, орфографическим и фактическим ошибкам. Новость по теме «Изучите вопрос»: депутаты отправили свердловского омбудсмена переписывать годовой отчет Придя защищаться повторно, Мерзлякова заявила, что полностью учла 24 замечания и внесла по ним изменения в доклад. По другим отправила пояснения в комитеты, которые их высказывали. «Было бы у меня чуточку больше времени, доклад был бы больше и лучше, но у меня сейчас нет совсем времени. Я сегодня 17 человек, в том числе в приемной „Единой России“ приняла…», — начала было Мерзлякова, но ее перебил председатель комитета Евгений Старков и попросил говорить по существу. Блок вопросов открыл депутат от КПРФ Тарас Исаков. Он спросил у Мерзляковой, не держит ли она обиды на них с Вячеславом Вегнером. На недавнем мероприятии в честь «Ураза-Байрам», где были диаспоры, омбудсмен якобы не ответила на их приветствие, что заметили некоторые гости. Мерзлякова пыталась уверить, что здоровалась. Сам Вегнер, комментируя ее высказывание о высокой загрузке, привел в пример донецкого депутата, который вел прием до трех часов ночи даже под прилетами. «Говорить о занятости в такое время… Когда я в промышленности работал, у меня директор говорил, если ты не справляешься со своей работой с 8 до 17:00, пошел вон», — строго высказался он. И предложил помощь. Были замечания и к тому, что Мерзлякова совсем не уделяет внимание теме средств индивидуальной мобильности, которых становится все больше, и наполняет сайт отчетами с протокольных мероприятий и поздравлениями. В какой-то момент омбудсмен не выдержала. «Я понимаю, что должна соглашаться с любой вашей критикой, но мой сайт не является таким. Куда бы я не приходила, число желающих попасть ко мне на прием зашкаливают. Значит люди знают, чем я занимаюсь», — пыталась защититься она. Также депутаты обнаружили, что Мерзлякова учла не 24 замечания, а всего 18. Так как омбудсмен не согласилась, что все они носят объективный характер, решили зачитать каждое. И если правки к отчету ее коллеги, детского омбудсмена Игоря Морокова приняли за пять минут, то рассмотрение доклада Мерзляковой растянулось почти на час. Мерзляковой предложили помощь в исправлении ошибок, она ответила, что как-то пыталась записаться к Старкову через помощницу, но та на контакт не пошла. Разговор велся на повышенных тонах, поэтому Старков попросил ее не повышать голос. К согласию не пришли, хотя Мерзлякова просила депутатов принять наконец ее отчет и допустить к заседанию заксобрания 22 апреля. В третий раз отчет омбудсмена рассмотрят в мае. В прошлом году ситуация была аналогичной, свой доклад Мерзлякова защитила только со второй попытки (тогда говорилось о конфликте, вмешиваться в который приходилось даже губернатору Евгению Куйвашеву). И в тот момент, и сейчас в аппарате парламента уверяют: никакой предвзятости к Мерзляковой нет, лишь объективные претензии, которые депутаты просто не могут оставить без внимания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не смогла защитить перед депутатами заксобрания исправленный вариант своего годового доклада. Она учла лишь часть замечаний, высказанных ранее, что не понравилось парламентариям. Поэтому рассмотрение отчета снова перенесли. Дискуссия была жаркой, а ее свидетелем был корреспондент URA.RU. Впервые Мерзлякова защищала отчет о своей работе за 2024 год перед комитетом по вопросам законодательства и общественной безопасности 18 марта. Тогда парламентарии указали ей на 31 ошибку и отправили исправлять, не допустив до заседания заксобрания. В частности, были вопросы по грамматическим, орфографическим и фактическим ошибкам. Придя защищаться повторно, Мерзлякова заявила, что полностью учла 24 замечания и внесла по ним изменения в доклад. По другим отправила пояснения в комитеты, которые их высказывали. «Было бы у меня чуточку больше времени, доклад был бы больше и лучше, но у меня сейчас нет совсем времени. Я сегодня 17 человек, в том числе в приемной „Единой России“ приняла…», — начала было Мерзлякова, но ее перебил председатель комитета Евгений Старков и попросил говорить по существу. Блок вопросов открыл депутат от КПРФ Тарас Исаков. Он спросил у Мерзляковой, не держит ли она обиды на них с Вячеславом Вегнером. На недавнем мероприятии в честь «Ураза-Байрам», где были диаспоры, омбудсмен якобы не ответила на их приветствие, что заметили некоторые гости. Мерзлякова пыталась уверить, что здоровалась. Сам Вегнер, комментируя ее высказывание о высокой загрузке, привел в пример донецкого депутата, который вел прием до трех часов ночи даже под прилетами. «Говорить о занятости в такое время… Когда я в промышленности работал, у меня директор говорил, если ты не справляешься со своей работой с 8 до 17:00, пошел вон», — строго высказался он. И предложил помощь. Были замечания и к тому, что Мерзлякова совсем не уделяет внимание теме средств индивидуальной мобильности, которых становится все больше, и наполняет сайт отчетами с протокольных мероприятий и поздравлениями. В какой-то момент омбудсмен не выдержала. «Я понимаю, что должна соглашаться с любой вашей критикой, но мой сайт не является таким. Куда бы я не приходила, число желающих попасть ко мне на прием зашкаливают. Значит люди знают, чем я занимаюсь», — пыталась защититься она. Также депутаты обнаружили, что Мерзлякова учла не 24 замечания, а всего 18. Так как омбудсмен не согласилась, что все они носят объективный характер, решили зачитать каждое. И если правки к отчету ее коллеги, детского омбудсмена Игоря Морокова приняли за пять минут, то рассмотрение доклада Мерзляковой растянулось почти на час. Мерзляковой предложили помощь в исправлении ошибок, она ответила, что как-то пыталась записаться к Старкову через помощницу, но та на контакт не пошла. Разговор велся на повышенных тонах, поэтому Старков попросил ее не повышать голос. К согласию не пришли, хотя Мерзлякова просила депутатов принять наконец ее отчет и допустить к заседанию заксобрания 22 апреля. В третий раз отчет омбудсмена рассмотрят в мае. В прошлом году ситуация была аналогичной, свой доклад Мерзлякова защитила только со второй попытки (тогда говорилось о конфликте, вмешиваться в который приходилось даже губернатору Евгению Куйвашеву). И в тот момент, и сейчас в аппарате парламента уверяют: никакой предвзятости к Мерзляковой нет, лишь объективные претензии, которые депутаты просто не могут оставить без внимания.