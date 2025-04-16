Почему китайские машины стоят дороже в России

Автоэксперт Хайцеэр: машины из КНР стоят дороже в России по нескольким причинам
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Локализация производства в России не удешевит машины из-за сопутствующих расходов при запуске предприятия и его содержании, отметил эксперт
Локализация производства в России не удешевит машины из-за сопутствующих расходов при запуске предприятия и его содержании, отметил эксперт Фото:

Китайские машины дороже в России из-за таможенных сборов, повышения утильсбора и маржи автодилера. Об этом в интервью URA.RU заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«В Китае машина стоит дешевле, потому что у дилера небольшая маржинальность, вся прибыль добывается за счет объема продаж и технического обслуживания уже купленного транспортного средства. Кроме того, себестоимость производства там ниже, чем у нас, потому что почти все технологии под рукой», — отметил он.

Когда машина импортируется в Россию, прибавьте к ее цене еще 48% за таможенный платеж, расходы на транспортировку, плюс утилизационный сбор, который зависит от объема двигателя (за ввоз 1-2 литрового китайца придется заплатить 667 400 рублей). Итого стоимость автомобиля за один миллион рублей увеличивается минимум в два раза — до 2,1 млн, объяснил автоэксперт.

Локализация производства машин в России убирает расходы на пошлины и сборы, но цена для потребителя меняется не сильно, потому что заводу тоже нужно кормить работников и извлекать прибыль, уточнил Хайцеэр. Стимулировать иностранцев собирать машины в России — это выгодно, но только с той точки зрения, что в стране появляются рабочие места, новые предприятия, резюмировал он.

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Китайские машины дороже в России из-за таможенных сборов, повышения утильсбора и маржи автодилера. Об этом в интервью URA.RU заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «В Китае машина стоит дешевле, потому что у дилера небольшая маржинальность, вся прибыль добывается за счет объема продаж и технического обслуживания уже купленного транспортного средства. Кроме того, себестоимость производства там ниже, чем у нас, потому что почти все технологии под рукой», — отметил он. Когда машина импортируется в Россию, прибавьте к ее цене еще 48% за таможенный платеж, расходы на транспортировку, плюс утилизационный сбор, который зависит от объема двигателя (за ввоз 1-2 литрового китайца придется заплатить 667 400 рублей). Итого стоимость автомобиля за один миллион рублей увеличивается минимум в два раза — до 2,1 млн, объяснил автоэксперт. Локализация производства машин в России убирает расходы на пошлины и сборы, но цена для потребителя меняется не сильно, потому что заводу тоже нужно кормить работников и извлекать прибыль, уточнил Хайцеэр. Стимулировать иностранцев собирать машины в России — это выгодно, но только с той точки зрения, что в стране появляются рабочие места, новые предприятия, резюмировал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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