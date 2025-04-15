В России предложили давать семейную ипотеку семьям с ветеранами СВО

Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил внести изменения в условия семейной ипотеки. Он предложил включить в программу семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции (СВО).
«Просим рассмотреть [распространение] условий семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции», — сказал Минниханов. Такое предложение было озвучено на заседании президиума Госсовета.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он заявил о недопустимости взимания дополнительных комиссий банками.
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