В России предложили давать семейную ипотеку семьям с ветеранами СВО

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Семейную ипотеку предложили распространить на семьи с детьми в возрасте до 14 лет и семьи ветеранов СВО
Семейную ипотеку предложили распространить на семьи с детьми в возрасте до 14 лет и семьи ветеранов СВО Фото:

Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил внести изменения в условия семейной ипотеки. Он предложил включить в программу семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции (СВО). 

«Просим рассмотреть [распространение] условий семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции», — сказал Минниханов. Такое предложение было озвучено на заседании президиума Госсовета.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он заявил о недопустимости взимания дополнительных комиссий банками.

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Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил внести изменения в условия семейной ипотеки. Он предложил включить в программу семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции (СВО).  «Просим рассмотреть [распространение] условий семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции», — сказал Минниханов. Такое предложение было озвучено на заседании президиума Госсовета. Ранее российский лидер Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он заявил о недопустимости взимания дополнительных комиссий банками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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