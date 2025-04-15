Путин назвал недопустимыми дополнительные комиссии в банках по ипотеке

Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки, отметив недопустимость взимания дополнительных комиссий банками. Такое заявление от российского лидера прозвучало во время заседания Президиума Государственного Совета по видеосвязи.
«Практика, когда банки взимают дополнительные комиссии по ипотечным кредитам, недопустима. [...] Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. И здесь необходимо навести, конечно, порядок», — сказал Путин. Он добавил, что ипотечное кредитование в России сжимается.
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