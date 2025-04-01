Кто может взять семейную ипотеку с 1 апреля: новые правила выдачи и условия

С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу значительные изменения в программе льготной семейной ипотеки. Теперь семьи с детьми смогут приобретать не только новостройки, но и вторичное жилье на льготных условиях. Эксперты разъяснили, кто сможет воспользоваться новой возможностью, какие требования предъявляются к заемщикам и приобретаемым квартирам, а также как использовать материнский капитал и ипотечные каникулы. Подробнее — в материале URA.RU.
Кто может купить вторичку по семейной ипотеке
Согласно новым условиям программы, оформить семейную ипотеку на вторичном рынке под льготную ставку в 6% годовых смогут следующие категории:
- семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно;
- семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет;
- семьи с ребенком-инвалидом до 18 лет.
Все дети должны быть гражданами Российской Федерации. Возраст заемщика при этом должен быть от 18 до 75 лет.
Требования к приобретаемому жилью
Приобретаемое по программе вторичное жилье должно отвечать следующим условиям:
- квартира должна находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет;
- дом не должен быть признан аварийным;
- населенный пункт, в котором покупается квартира, должен иметь минимальный уровень нового строительства (на начало 2025 года должно быть не больше двух строящихся домов). Таким образом воспользоваться семейной ипотекой для покупки вторички получится только в малонаселенных городах.
Где можно купить квартиру по семейной ипотеке
Минфин утвердил перечень населенных пунктов, где разрешено приобретение вторичного жилья по льготной семейной ипотеке. Всего в списке значится 901 город. Среди них такие населенные пункты, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Ухта и другие. При этом крупные города столичных регионов (Москва и Санкт-Петербург с пригородами) не вошли в перечень даже при выполнении условия с минимальном строительством новых домов.
Условия оформления семейной ипотеки на вторичное жилье:
- процентная ставка – 6% годовых;
- первоначальный взнос – от 20% (конкретный размер устанавливается банком);
- максимальный срок кредита – до 30 лет;
- максимальная сумма кредита – до шести миллионов рублей;
- рефинансирование ранее взятых кредитов не предусмотрено;
- запрещено приобретение жилья у взаимозависимых лиц (родственники, супруги и др.).
Использование материнского капитала
Средства материнского капитала можно использовать в качестве первоначального взноса или для частичного погашения кредита. Например, по расчетам «Яндекс Недвижимости», маткапитал позволит семьям с одним ребенком приобрести жилье стоимостью до 3,5 млн рублей, а семьям с двумя детьми — до 4,6 млн рублей.
Можно ли сочетать льготную и рыночную ипотеку
Да, это возможно. Если стоимость квартиры превышает лимит программы (шесть млн рублей), заемщик может оформить часть кредита по ставке 6%, а остальное — на рыночных условиях. В таком случае максимальная сумма кредита может достигать 15 млн рублей.
Что делать при трудностях с выплатой ипотеки
Если заемщик оказался в трудной жизненной ситуации (длительная болезнь более двух месяцев подряд; снижение дохода более чем на 20% при рождении ребенка или других обстоятельствах; чрезвычайная ситуация), он имеет право оформить ипотечные каникулы. Они предоставляются только один раз по конкретному договору. Для этого должны быть соблюдены условия:
- приобретенное жилье – единственное;
- ранее ипотечные каникулы не оформлялись;
- заемщик не является банкротом.
Также всегда имеется возможность продать ипотечную квартиру. Она находится в собственности заемщика и может быть продана с согласия банка. После продажи кредит погашается средствами от продажи недвижимости.
Комментарий Минфина РФ
Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков объяснил изменения в условиях семейной ипотеки. Ведь благодаря новым правилам, купить жилье теперь могут позволить больше россиян.
«Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок направлено на улучшение жилищных условий семей в тех городах России, где новое жилье практически не строится», — подчеркнул замминистра. По его словам, это изменения в семейной ипотеке — это важное нововведения.
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