Кто может взять семейную ипотеку с 1 апреля: новые правила выдачи и условия

С 1 апреля в России меняются условия семейной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
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С апреля 2025 года в России расширена льготная ипотека на вторичный рынок
С апреля 2025 года в России расширена льготная ипотека на вторичный рынок Фото:

С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу значительные изменения в программе льготной семейной ипотеки. Теперь семьи с детьми смогут приобретать не только новостройки, но и вторичное жилье на льготных условиях. Эксперты разъяснили, кто сможет воспользоваться новой возможностью, какие требования предъявляются к заемщикам и приобретаемым квартирам, а также как использовать материнский капитал и ипотечные каникулы. Подробнее — в материале URA.RU.

Кто может купить вторичку по семейной ипотеке

Согласно новым условиям программы, оформить семейную ипотеку на вторичном рынке под льготную ставку в 6% годовых смогут следующие категории:

  • семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно;
  • семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет;
  • семьи с ребенком-инвалидом до 18 лет.

Все дети должны быть гражданами Российской Федерации. Возраст заемщика при этом должен быть от 18 до 75 лет.

Требования к приобретаемому жилью

Приобретаемое по программе вторичное жилье должно отвечать следующим условиям:

  • квартира должна находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет;
  • дом не должен быть признан аварийным;
  • населенный пункт, в котором покупается квартира, должен иметь минимальный уровень нового строительства (на начало 2025 года должно быть не больше двух строящихся домов). Таким образом воспользоваться семейной ипотекой для покупки вторички получится только в малонаселенных городах. 
Семейная ипотека на вторичку имеет определенные требования к домам
Семейная ипотека на вторичку имеет определенные требования к домам
Фото:

Где можно купить квартиру по семейной ипотеке

Минфин утвердил перечень населенных пунктов, где разрешено приобретение вторичного жилья по льготной семейной ипотеке. Всего в списке значится 901 город. Среди них такие населенные пункты, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Ухта и другие. При этом крупные города столичных регионов (Москва и Санкт-Петербург с пригородами) не вошли в перечень даже при выполнении условия с минимальном строительством новых домов.

Условия оформления семейной ипотеки на вторичное жилье:

  • процентная ставка – 6% годовых;
  • первоначальный взнос – от 20% (конкретный размер устанавливается банком);
  • максимальный срок кредита – до 30 лет;
  • максимальная сумма кредита – до шести миллионов рублей;
  • рефинансирование ранее взятых кредитов не предусмотрено;
  • запрещено приобретение жилья у взаимозависимых лиц (родственники, супруги и др.).

Использование материнского капитала

Средства материнского капитала можно использовать в качестве первоначального взноса или для частичного погашения кредита. Например, по расчетам «Яндекс Недвижимости», маткапитал позволит семьям с одним ребенком приобрести жилье стоимостью до 3,5 млн рублей, а семьям с двумя детьми — до 4,6 млн рублей.

Можно ли сочетать льготную и рыночную ипотеку

Да, это возможно. Если стоимость квартиры превышает лимит программы (шесть млн рублей), заемщик может оформить часть кредита по ставке 6%, а остальное — на рыночных условиях. В таком случае максимальная сумма кредита может достигать 15 млн рублей.

Кредитные каникулы по ипотеке предоставляются один раз
Кредитные каникулы по ипотеке предоставляются один раз
Фото:

Что делать при трудностях с выплатой ипотеки

Если заемщик оказался в трудной жизненной ситуации (длительная болезнь более двух месяцев подряд; снижение дохода более чем на 20% при рождении ребенка или других обстоятельствах; чрезвычайная ситуация), он имеет право оформить ипотечные каникулы. Они предоставляются только один раз по конкретному договору. Для этого должны быть соблюдены условия:

  • приобретенное жилье – единственное;
  • ранее ипотечные каникулы не оформлялись;
  • заемщик не является банкротом.

Также всегда имеется возможность продать ипотечную квартиру. Она находится в собственности заемщика и может быть продана с согласия банка. После продажи кредит погашается средствами от продажи недвижимости.

Комментарий Минфина РФ

Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков объяснил изменения в условиях семейной ипотеки. Ведь благодаря новым правилам, купить жилье теперь могут позволить больше россиян. 

«Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок направлено на улучшение жилищных условий семей в тех городах России, где новое жилье практически не строится», — подчеркнул замминистра. По его словам, это изменения в семейной ипотеке — это важное нововведения. 

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С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу значительные изменения в программе льготной семейной ипотеки. Теперь семьи с детьми смогут приобретать не только новостройки, но и вторичное жилье на льготных условиях. Эксперты разъяснили, кто сможет воспользоваться новой возможностью, какие требования предъявляются к заемщикам и приобретаемым квартирам, а также как использовать материнский капитал и ипотечные каникулы. Подробнее — в материале URA.RU. Кто может купить вторичку по семейной ипотеке Согласно новым условиям программы, оформить семейную ипотеку на вторичном рынке под льготную ставку в 6% годовых смогут следующие категории: Все дети должны быть гражданами Российской Федерации. Возраст заемщика при этом должен быть от 18 до 75 лет. Требования к приобретаемому жилью Приобретаемое по программе вторичное жилье должно отвечать следующим условиям: Где можно купить квартиру по семейной ипотеке Минфин утвердил перечень населенных пунктов, где разрешено приобретение вторичного жилья по льготной семейной ипотеке. Всего в списке значится 901 город. Среди них такие населенные пункты, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Ухта и другие. При этом крупные города столичных регионов (Москва и Санкт-Петербург с пригородами) не вошли в перечень даже при выполнении условия с минимальном строительством новых домов. Условия оформления семейной ипотеки на вторичное жилье: Использование материнского капитала Средства материнского капитала можно использовать в качестве первоначального взноса или для частичного погашения кредита. Например, по расчетам «Яндекс Недвижимости», маткапитал позволит семьям с одним ребенком приобрести жилье стоимостью до 3,5 млн рублей, а семьям с двумя детьми — до 4,6 млн рублей. Можно ли сочетать льготную и рыночную ипотеку Да, это возможно. Если стоимость квартиры превышает лимит программы (шесть млн рублей), заемщик может оформить часть кредита по ставке 6%, а остальное — на рыночных условиях. В таком случае максимальная сумма кредита может достигать 15 млн рублей. Что делать при трудностях с выплатой ипотеки Если заемщик оказался в трудной жизненной ситуации (длительная болезнь более двух месяцев подряд; снижение дохода более чем на 20% при рождении ребенка или других обстоятельствах; чрезвычайная ситуация), он имеет право оформить ипотечные каникулы. Они предоставляются только один раз по конкретному договору. Для этого должны быть соблюдены условия: Также всегда имеется возможность продать ипотечную квартиру. Она находится в собственности заемщика и может быть продана с согласия банка. После продажи кредит погашается средствами от продажи недвижимости. Комментарий Минфина РФ Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков объяснил изменения в условиях семейной ипотеки. Ведь благодаря новым правилам, купить жилье теперь могут позволить больше россиян.  «Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок направлено на улучшение жилищных условий семей в тех городах России, где новое жилье практически не строится», — подчеркнул замминистра. По его словам, это изменения в семейной ипотеке — это важное нововведения. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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