Сын Трампа похвалил спецпосланника Уиткоффа за желание покончить с СВО

Сын президента США Дональд Трамп-младший отметил стремление спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этого [конфликта] и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф», — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети X. Такое заявление он сделал после того, как спецпосланник главы США встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
По итогам встречи в Санкт-Петербурге Уиткофф также сделал заявление. По его словам, Путин обратился к Трампу с предложением обеспечить постоянный мир. Также Уиткофф обозначил, что центральный вопрос в урегулирования конфликта — Крым, ЛДНР, Херсонская и Запорожская области.
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