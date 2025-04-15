Сын Трампа похвалил спецпосланника Уиткоффа за желание покончить с СВО

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Дональд Трамп-младший похвалил действия Уиткоффа (на фото слева) по разрешению украинского конфликта
Дональд Трамп-младший похвалил действия Уиткоффа (на фото слева) по разрешению украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сын президента США Дональд Трамп-младший отметил стремление спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этого [конфликта] и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф», — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети X. Такое заявление он сделал после того, как спецпосланник главы США встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

По итогам встречи в Санкт-Петербурге Уиткофф также сделал заявление. По его словам, Путин обратился к Трампу с предложением обеспечить постоянный мир. Также Уиткофф обозначил, что центральный вопрос в урегулирования конфликта  — Крым, ЛДНР, Херсонская и Запорожская области. 

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Сын президента США Дональд Трамп-младший отметил стремление спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в соцсетях. «Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этого [конфликта] и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф», — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети X. Такое заявление он сделал после того, как спецпосланник главы США встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.  По итогам встречи в Санкт-Петербурге Уиткофф также сделал заявление. По его словам, Путин обратился к Трампу с предложением обеспечить постоянный мир. Также Уиткофф обозначил, что центральный вопрос в урегулирования конфликта  — Крым, ЛДНР, Херсонская и Запорожская области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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