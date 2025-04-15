Уиткофф: Путин обратился к Трампу с просьбой о постоянном мире

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Путин попросил США об установлении постоянного мира
Путин попросил США об установлении постоянного мира Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой обеспечить постоянный мир. Об этом сообщил спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф по итогам встречи с российским главой в Санкт-Петербурге.  

«Просьба Путина заключается в установлении постоянного мира», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что встреча получилась очень продуктивной. Такое же мнение ранее высказал и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

Кроме того, Стивен Уиткофф отметил, что переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге продолжались 4,5 часа. Они прошли при участии помощника президента РФ Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева.

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Президент РФ Владимир Путин обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой обеспечить постоянный мир. Об этом сообщил спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф по итогам встречи с российским главой в Санкт-Петербурге.   «Просьба Путина заключается в установлении постоянного мира», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что встреча получилась очень продуктивной. Такое же мнение ранее высказал и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.  Кроме того, Стивен Уиткофф отметил, что переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге продолжались 4,5 часа. Они прошли при участии помощника президента РФ Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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