Уиткофф: Путин обратился к Трампу с просьбой о постоянном мире

Президент РФ Владимир Путин обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой обеспечить постоянный мир. Об этом сообщил спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф по итогам встречи с российским главой в Санкт-Петербурге.
«Просьба Путина заключается в установлении постоянного мира», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что встреча получилась очень продуктивной. Такое же мнение ранее высказал и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Кроме того, Стивен Уиткофф отметил, что переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге продолжались 4,5 часа. Они прошли при участии помощника президента РФ Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева.
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