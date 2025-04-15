Фамилия убитого депутата думы ХМАО всплыла в уголовном деле бывших замов экс-губернатора Комаровой

Фамилия убитого депутата думы ХМАО Александра Колодича всплыла в уголовном деле бывших заместителей экс-губернатора Натальи Комаровой. Его несколько раз упоминали в связке с обвиняемым в коммерческом подкупе бывшим мэром Сургута Андреем Филатовым на судебном заседании, где рассматривалось продление ареста подозреваемому в получении взятки бывшему первому политическому замгубернатора Алексею Шипилову. По версии следствия, политики стоят за переделом коммунального рынка Нижневартовска, связанным с захватом домов скандальной управляющей компанией УК «Диалог», сообщает журналист URA.RU.
«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Колодичем, а в последующем и с Филатовым, лично получил взятку от Филатова общей суммой не менее 7,5 миллионов рублей, то есть, в особо крупном размере. За способствование Шипиловым в силу занимаемой им должности в интересах Филатова и Колодича, а также распространяемого ими юридического лица УК „Диалог“, покровительствовал данной организации», — сообщила следователь.
Директор УК «Диалог» Виктория Абрагимова, работавшая до этого в мэрии Нефтеюганска, и учредитель Сергей Пивоваров также фигурируют в деле о коммерческом подкупе. Колодича называли коммунальным королем Нефтеюганска. В 2010-х подконтрольные ему бизнесмены возглавили сеть управляющих компаний, которые под похожими наименованиями наводнили коммунальный рынок.
Аналогичная история разворачивалась и в других муниципалитетах. Дома из фонда муниципальных УК переходили к частникам со скандалами (в протоколах иногда фигурировали подписи умерших собственников), а городские компании банкротились. Колодич погиб летом 2023 года — его зарезал собственный садовник. Его смерть спровоцировала новый виток передела коммунальных активов в ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало о том, что директор «Диалога» Абрагимова пыталась обжаловать домашний арест. Суд ХМАО отказал изменить меру пресечения, избранную первой инстанцией.
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