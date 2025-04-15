15 апреля 2025

В США допустили возобновление дружбы с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Экономическое партнерство США с РФ возможно после урегулирования конфликта на Украине, заявили в Белом доме
Экономическое партнерство США с РФ возможно после урегулирования конфликта на Украине, заявили в Белом доме Фото:

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о возобновлении экономического сотрудничества с Россией после достижения перемирия на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — сказала Ливитт на пресс-конференции. Информацию об этом предает Axios.

По ее словам, подобную позицию четко выразили президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф. Дополнительно Ливитт подчеркнула, что переговоры о возобновлении полноценных отношений могут начаться только после полного выполнения условий прекращения огня.

США и РФ начали предпринимать шаги по восстановлению отношений. Так в Москве начало функционировать американское посольство и там заявили о намеренности нарастить численность персонала для возобновления полноценной выдачи виз россиянам.

Согласно мнению ряда СМИ, администрация Белого дома стремится трансформировать РФ с темного двойника США в «родственную душу». В Кремле подчеркнули, что процесс восстановления российско-американских отношений потребует значительных усилий и времени, учитывая урон, нанесенный отношениям предыдущим правительством США.

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Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о возобновлении экономического сотрудничества с Россией после достижения перемирия на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — сказала Ливитт на пресс-конференции. Информацию об этом предает Axios. По ее словам, подобную позицию четко выразили президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф. Дополнительно Ливитт подчеркнула, что переговоры о возобновлении полноценных отношений могут начаться только после полного выполнения условий прекращения огня. США и РФ начали предпринимать шаги по восстановлению отношений. Так в Москве начало функционировать американское посольство и там заявили о намеренности нарастить численность персонала для возобновления полноценной выдачи виз россиянам. Согласно мнению ряда СМИ, администрация Белого дома стремится трансформировать РФ с темного двойника США в «родственную душу». В Кремле подчеркнули, что процесс восстановления российско-американских отношений потребует значительных усилий и времени, учитывая урон, нанесенный отношениям предыдущим правительством США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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