В США допустили возобновление дружбы с Россией

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о возобновлении экономического сотрудничества с Россией после достижения перемирия на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — сказала Ливитт на пресс-конференции. Информацию об этом предает Axios.
По ее словам, подобную позицию четко выразили президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф. Дополнительно Ливитт подчеркнула, что переговоры о возобновлении полноценных отношений могут начаться только после полного выполнения условий прекращения огня.
США и РФ начали предпринимать шаги по восстановлению отношений. Так в Москве начало функционировать американское посольство и там заявили о намеренности нарастить численность персонала для возобновления полноценной выдачи виз россиянам.
Согласно мнению ряда СМИ, администрация Белого дома стремится трансформировать РФ с темного двойника США в «родственную душу». В Кремле подчеркнули, что процесс восстановления российско-американских отношений потребует значительных усилий и времени, учитывая урон, нанесенный отношениям предыдущим правительством США.
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