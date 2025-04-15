15 апреля 2025

В Белом дом сообщили детали визита Трампа на Украину

Пресс-секретарь Трампа: президент США не собирается в Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не планирует посещать Украину, заявили в Белом доме
Трамп не планирует посещать Украину, заявили в Белом доме Фото:

Президент США Дональд Трамп в настоящее время не имеет планов посещать Украину, несмотря на приглашение от главы страны Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит.

«Я не говорила с президентом об этом, не знаю, видел ли он предложение Зеленского, уверена, что видел, могу спросить его. У меня нет планов о посещении [Трампом] Украины, которыми бы я могла поделиться», — сказала Левит в ходе брифинга для журналистов.

Глава Украины Владимир Зеленский нанес визит в Белый дом 28 февраля. Там должны были обсудить сделка касательно редкоземельных металлов, но произошла перепалка и встреча закончилась скандалом.

Во время обсуждения Зеленский выразил неудовольствие по поводу восприятия украинских проблем, указав американским должностным лицам на отсутствие опыта посещения Украины. По мнению украинского лидера, это мешает политикам адекватно оценивать ситуацию в стране.

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Президент США Дональд Трамп в настоящее время не имеет планов посещать Украину, несмотря на приглашение от главы страны Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. «Я не говорила с президентом об этом, не знаю, видел ли он предложение Зеленского, уверена, что видел, могу спросить его. У меня нет планов о посещении [Трампом] Украины, которыми бы я могла поделиться», — сказала Левит в ходе брифинга для журналистов. Глава Украины Владимир Зеленский нанес визит в Белый дом 28 февраля. Там должны были обсудить сделка касательно редкоземельных металлов, но произошла перепалка и встреча закончилась скандалом. Во время обсуждения Зеленский выразил неудовольствие по поводу восприятия украинских проблем, указав американским должностным лицам на отсутствие опыта посещения Украины. По мнению украинского лидера, это мешает политикам адекватно оценивать ситуацию в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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