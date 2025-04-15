15 апреля 2025

Украинские дроны 53 раза атаковали Брянскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов
В результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели 53 атаки на населенные пункты Брянской области, в результате чего в селе Хоромное сгорели 20 домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что в результате минометного обстрела ВСУ повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ. Накануне украинские военные восемь раз нанесли удар по инфраструктурным объектам в РФ. Как сообщалось, были атакованы Белгородская, Брянская, Курская области и ЛНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели 53 атаки на населенные пункты Брянской области, в результате чего в селе Хоромное сгорели 20 домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор также сообщил, что в результате минометного обстрела ВСУ повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ. Накануне украинские военные восемь раз нанесли удар по инфраструктурным объектам в РФ. Как сообщалось, были атакованы Белгородская, Брянская, Курская области и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...