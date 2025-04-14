Минобороны: ВСУ восемь раз атаковали энергообъекты на территории России

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ВСУ совершили почти десяток ударов по энергообъектам на территории РФ, заявили в Минобороны РФ
ВСУ совершили почти десяток ударов по энергообъектам на территории РФ, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки восемь раз атаковали энергообъекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник наносил удары по Белгородской, Брянской, Курской областях и ЛНР», — заявили представители российского оборонного ведомства. Уточняется, что атаки были направлены на объекты в Белгородской, Брянской, Курской областях и ЛНР.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля российские системы ПВО уничтожили 52 дрона ВСУ на территории РФ. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 33 дрона.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки восемь раз атаковали энергообъекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник наносил удары по Белгородской, Брянской, Курской областях и ЛНР», — заявили представители российского оборонного ведомства. Уточняется, что атаки были направлены на объекты в Белгородской, Брянской, Курской областях и ЛНР. Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля российские системы ПВО уничтожили 52 дрона ВСУ на территории РФ. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 33 дрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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