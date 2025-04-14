Минобороны: ВСУ восемь раз атаковали энергообъекты на территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки восемь раз атаковали энергообъекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Противник наносил удары по Белгородской, Брянской, Курской областях и ЛНР», — заявили представители российского оборонного ведомства. Уточняется, что атаки были направлены на объекты в Белгородской, Брянской, Курской областях и ЛНР.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля российские системы ПВО уничтожили 52 дрона ВСУ на территории РФ. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 33 дрона.
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