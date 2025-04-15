Telegraph: Британия близка к соглашению о продовольствии с ЕС

Великобритания находится на пороге подписания соглашения с Европейским союзом по продовольственным и ветеринарным стандартам. Как сообщает британская газета Telegraph, это соглашение может негативно повлиять на торговые отношения с Соединенными Штатами.
«[Премьер-министр Великобритании Кир] Стармер близок к новому партнерству с ЕС, которое может поставить торговую сделку с Белым домом под угрозу. Британские переговорщики близки к подписанию продовольственных и ветеринарных стандартов Брюсселя... Этот шаг, ожидаемый в следующем месяце, может закрыть доступ к американским продуктам, которые [президент США] Дональд Трамп хочет продавать в Британию», — говорится в сообщении.
Согласно информации Telegraph, ожидается, что данное соглашение вступит в силу уже в следующем месяце. Оно облегчит торговлю между Великобританией и ЕС, устраняя пограничный контроль для ветеринарных товаров и продуктов питания.
В начале апреля Трамп объявил о введении «взаимных» тарифов на импортные товары из ряда стран, установив базовую ставку в размере 10%. Для 57 стран начнут действовать увеличенные ставки, которые были определены в зависимости от торгового дефицита США с этими государствами, с целью урегулирования баланса, пишет «Царьград».
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