Священник раскрыл, какая форма кулича недопустима на Пасху

Изготовление куличей в форме храма не является грехом, но представляет собой излишество, которого стоит избегать, заявил иерей Антоний Борисов. Он подчеркнул, что важно помнить о традициях и символизме, связанных с этим пасхальным блюдом.
«Печь куличи в форме храмов — это, конечно, не грех, но, мне кажется, какое-то излишество. Вообще излишества, чрезмерные инициативы в области формы возникают чаще всего для компенсации смыслового дефицита», — сказал Борисов в интервью РИА Новости.
По словам иерея Борисова, основное внимание следует уделять не внешнему виду куличей, а их внутреннему содержанию и соответствию традициям. Это поможет сохранить глубокий смысл пасхальных обрядов и избежать ненужных излишеств, которые могут отвлечь от основной сути праздника.
В преддверии Пасхи в России планируется ужесточение контроля за стоимостью продуктов, традиционно потребляемых в этот период. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился с инициативой к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. Он указал на неоправданный рост цен на такие товары, как яйца, творог, сливочное масло и куличи, что особенно заметно на фоне приближающихся праздничных дней.
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