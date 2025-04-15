В Госдуме призвали бороться с высокими ценами на пасхальные товары

Слуцкий попросил ФАС усилить контроль за ценами на продукты к Пасхе
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Депутаты хотят, чтобы ФАС усили контроль за ценами на пасхальные товары
Депутаты хотят, чтобы ФАС усили контроль за ценами на пасхальные товары Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

В России намерены усилить контроль за ценами на продукты, традиционно используемые во время празднования Пасхи. С подобной просьбой обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. По его словам, в преддверии праздника наблюдается необоснованное повышение стоимости таких товаров, как яйца, творог, сливочное масло и куличи.

«Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник для миллионов православных россиян. Резкое повышение цен торговыми сетями создает финансовые трудности для граждан России», — заявил Слуцкий. Предложение главы партии опубликовали представители ЛДПР в своем telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что обеспечение доступности ключевых продуктов, необходимых для празднования Пасхи, является обязанностью государственных органов власти. ЛДПР предложили провести проверки на предмет сговора между поставщиками и торговыми сетями, чтобы выявить причины необоснованного роста цен на ключевые пасхальные товары.

В преддверии празднования Пасхи аналитики прогнозируют повышение цен на ряд продуктов, включая яйца, творог, муку и сахар. Ожидается, что стоимость данных товаров увеличится на 5-10%. Ранее к руководителю ФАС Шаскольскому с просьбой усилить контроль за ценами на яйца в преддверии Пасхи обратился первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

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В России намерены усилить контроль за ценами на продукты, традиционно используемые во время празднования Пасхи. С подобной просьбой обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. По его словам, в преддверии праздника наблюдается необоснованное повышение стоимости таких товаров, как яйца, творог, сливочное масло и куличи. «Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник для миллионов православных россиян. Резкое повышение цен торговыми сетями создает финансовые трудности для граждан России», — заявил Слуцкий. Предложение главы партии опубликовали представители ЛДПР в своем telegram-канале. Слуцкий подчеркнул, что обеспечение доступности ключевых продуктов, необходимых для празднования Пасхи, является обязанностью государственных органов власти. ЛДПР предложили провести проверки на предмет сговора между поставщиками и торговыми сетями, чтобы выявить причины необоснованного роста цен на ключевые пасхальные товары. В преддверии празднования Пасхи аналитики прогнозируют повышение цен на ряд продуктов, включая яйца, творог, муку и сахар. Ожидается, что стоимость данных товаров увеличится на 5-10%. Ранее к руководителю ФАС Шаскольскому с просьбой усилить контроль за ценами на яйца в преддверии Пасхи обратился первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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