В Госдуме призвали бороться с высокими ценами на пасхальные товары

В России намерены усилить контроль за ценами на продукты, традиционно используемые во время празднования Пасхи. С подобной просьбой обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. По его словам, в преддверии праздника наблюдается необоснованное повышение стоимости таких товаров, как яйца, творог, сливочное масло и куличи.
«Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник для миллионов православных россиян. Резкое повышение цен торговыми сетями создает финансовые трудности для граждан России», — заявил Слуцкий. Предложение главы партии опубликовали представители ЛДПР в своем telegram-канале.
Слуцкий подчеркнул, что обеспечение доступности ключевых продуктов, необходимых для празднования Пасхи, является обязанностью государственных органов власти. ЛДПР предложили провести проверки на предмет сговора между поставщиками и торговыми сетями, чтобы выявить причины необоснованного роста цен на ключевые пасхальные товары.
В преддверии празднования Пасхи аналитики прогнозируют повышение цен на ряд продуктов, включая яйца, творог, муку и сахар. Ожидается, что стоимость данных товаров увеличится на 5-10%. Ранее к руководителю ФАС Шаскольскому с просьбой усилить контроль за ценами на яйца в преддверии Пасхи обратился первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.