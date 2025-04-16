В Угледаре заметили наемников из арабских стран

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Арабские наемники ВСУ были в Угледаре в 2023 году
Арабские наемники ВСУ были в Угледаре в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина задействовала наемников из арабских стран в военных операциях в Угледаре, расположенном в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает житель города Виктор.

«Арабов видел здесь (в Угледаре — прим. URA.RU). Да, арабы были 2023 году», — рассказал Виктор в беседе с РИА Новости. Местный житель отметил, что гражданское население Угледара обладало более глубоким пониманием военной ситуации по сравнению с иностранными наемниками.

Ранее тысячи граждан Колумбии приняли решение участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Один из наемников рассказал, что ему выплачивали около 1,8 тыс. долларов, хотя обещали 3 тыс. долларов, передает RT.

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Украина задействовала наемников из арабских стран в военных операциях в Угледаре, расположенном в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает житель города Виктор. «Арабов видел здесь (в Угледаре — прим. URA.RU). Да, арабы были 2023 году», — рассказал Виктор в беседе с РИА Новости. Местный житель отметил, что гражданское население Угледара обладало более глубоким пониманием военной ситуации по сравнению с иностранными наемниками. Ранее тысячи граждан Колумбии приняли решение участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Один из наемников рассказал, что ему выплачивали около 1,8 тыс. долларов, хотя обещали 3 тыс. долларов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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