Украина задействовала наемников из арабских стран в военных операциях в Угледаре, расположенном в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает житель города Виктор.
«Арабов видел здесь (в Угледаре — прим. URA.RU). Да, арабы были 2023 году», — рассказал Виктор в беседе с РИА Новости. Местный житель отметил, что гражданское население Угледара обладало более глубоким пониманием военной ситуации по сравнению с иностранными наемниками.
Ранее тысячи граждан Колумбии приняли решение участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Один из наемников рассказал, что ему выплачивали около 1,8 тыс. долларов, хотя обещали 3 тыс. долларов, передает RT.
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