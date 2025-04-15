В Екатеринбурге вынесли приговор директору ЧОПа, за которым охотилась ФСБ

В Екатеринбурге директор ЧОП «Ява» избежал тюремного срока по делу о коррупции

16 апреля 2025 в 10:36 Размер текста - 17 +

Оперативники ФСБ задержали директора ЧОП в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор директору охранного предприятия «Ява» Андрею Мерзлякову, который дал взятку начальнику управления безопасности Уральского аграрного университета за сокрытие нарушений со стороны охраны. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде. «Суд назначил Мерзлякову штраф в размере 900 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением охранной деятельности», — сказали в инстанции. О задержании Мерзлякова стало известно 24 октября прошлого года. Силовую операцию, по данным URA.RU, провели оперативники свердловского управления ФСБ. По версии следствия, Мерзляков планировал передать свыше 400 тысяч рублей (успел только 30 тысяч), чтобы «безопасник» закрыл глаза на нарушения, допущенные охранниками ЧОПа. Мерзляков свою вину признал. Он заключил досудебное соглашение. Его дело рассмотрели в особом порядке — за одно заседание. Примечательно, что в это году задержали инспектора областного управления Росгвардии, который, по версии следствия, крышевал «Яву». За деньги он в ускоренном режиме выдавал удостоверения сотрудникам охранной организации. Против него возбуждено дело о коррупции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесли приговор директору охранного предприятия «Ява» Андрею Мерзлякову, который дал взятку начальнику управления безопасности Уральского аграрного университета за сокрытие нарушений со стороны охраны. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде. «Суд назначил Мерзлякову штраф в размере 900 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением охранной деятельности», — сказали в инстанции. О задержании Мерзлякова стало известно 24 октября прошлого года. Силовую операцию, по данным URA.RU, провели оперативники свердловского управления ФСБ. По версии следствия, Мерзляков планировал передать свыше 400 тысяч рублей (успел только 30 тысяч), чтобы «безопасник» закрыл глаза на нарушения, допущенные охранниками ЧОПа. Мерзляков свою вину признал. Он заключил досудебное соглашение. Его дело рассмотрели в особом порядке — за одно заседание. Примечательно, что в это году задержали инспектора областного управления Росгвардии, который, по версии следствия, крышевал «Яву». За деньги он в ускоренном режиме выдавал удостоверения сотрудникам охранной организации. Против него возбуждено дело о коррупции.