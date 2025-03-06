Задержан росгвардеец, крышевавший ЧОП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали инспектора Росгвардии, который за деньги крышевал частную охранную организацию «Ява». Подробности URA.RU раскрыл источник.
По его словам, следствие считает, что в 2019 году сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по Екатеринбургу и Сысерти управления Росгвардии получил 160 тысяч рублей от директора «Явы». «За общее покровительство и ускоренную выдачу удостоверений сотрудникам организации», — отметил собеседник агентства.
Против росгвардейца возбуждено дело по статье «Получение взятки». В свердловском СК от комментариев по теме воздержались.
URA.RU направило письменные запросы в ЧОО «Ява» и управление Росгвардии по Свердловской области. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
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