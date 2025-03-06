06 марта 2025

Задержан росгвардеец, крышевавший ЧОП в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт. Курган, росгвардия
Инспектор Росгвардии за деньги выдавал удостоверения (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержали инспектора Росгвардии, который за деньги крышевал частную охранную организацию «Ява». Подробности URA.RU раскрыл источник.

По его словам, следствие считает, что в 2019 году сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по Екатеринбургу и Сысерти управления Росгвардии получил 160 тысяч рублей от директора «Явы». «За общее покровительство и ускоренную выдачу удостоверений сотрудникам организации», — отметил собеседник агентства.

Против росгвардейца возбуждено дело по статье «Получение взятки». В свердловском СК от комментариев по теме воздержались.

URA.RU направило письменные запросы в ЧОО «Ява» и управление Росгвардии по Свердловской области. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

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В Екатеринбурге задержали инспектора Росгвардии, который за деньги крышевал частную охранную организацию «Ява». Подробности URA.RU раскрыл источник. По его словам, следствие считает, что в 2019 году сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по Екатеринбургу и Сысерти управления Росгвардии получил 160 тысяч рублей от директора «Явы». «За общее покровительство и ускоренную выдачу удостоверений сотрудникам организации», — отметил собеседник агентства. Против росгвардейца возбуждено дело по статье «Получение взятки». В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. URA.RU направило письменные запросы в ЧОО «Ява» и управление Росгвардии по Свердловской области. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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