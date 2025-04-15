15 апреля 2025

На Цветном бульваре Тюмени начнут поощрять активных посетителей. Эксклюзив

В Тюмени на Цветном бульваре введут бонусную систему для посетителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бонусы будут доступны для всех посетителей
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В Тюмени для посетителей аттракционов на Цветном бульваре введут бонусную систему — самых активных гостей будут поощрять. Об этом URA.RU рассказали в Городском парке культуры и отдыха.

«Жителей и гостей нашего города ожидает приятный сюрприз — мы готовим к внедрению бонусную программу по поощрению активных посетителей нашего парка. Полагаем, наши бонусы будут доступны для всех наших посетителей», — заявили в парке.

Ранее URA.RU писало, что на Цветном бульваре на все лето перекроют часть пешеходной зоны из-за ремонта инженерных сетей. Работы повлияют на внешний вид парка — снесут один аттракцион и добавят новые карусели и декор. 

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В Тюмени для посетителей аттракционов на Цветном бульваре введут бонусную систему — самых активных гостей будут поощрять. Об этом URA.RU рассказали в Городском парке культуры и отдыха. «Жителей и гостей нашего города ожидает приятный сюрприз — мы готовим к внедрению бонусную программу по поощрению активных посетителей нашего парка. Полагаем, наши бонусы будут доступны для всех наших посетителей», — заявили в парке. Ранее URA.RU писало, что на Цветном бульваре на все лето перекроют часть пешеходной зоны из-за ремонта инженерных сетей. Работы повлияют на внешний вид парка — снесут один аттракцион и добавят новые карусели и декор. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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