В Тюмени для посетителей аттракционов на Цветном бульваре введут бонусную систему — самых активных гостей будут поощрять. Об этом URA.RU рассказали в Городском парке культуры и отдыха.
«Жителей и гостей нашего города ожидает приятный сюрприз — мы готовим к внедрению бонусную программу по поощрению активных посетителей нашего парка. Полагаем, наши бонусы будут доступны для всех наших посетителей», — заявили в парке.
Ранее URA.RU писало, что на Цветном бульваре на все лето перекроют часть пешеходной зоны из-за ремонта инженерных сетей. Работы повлияют на внешний вид парка — снесут один аттракцион и добавят новые карусели и декор.
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