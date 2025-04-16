Минобороны: семь беспилотников уничтожили над Ивановской областью

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Средства ПВО сбили все дроны ВСУ над Ивановской областью
Средства ПВО сбили все дроны ВСУ над Ивановской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ивановской области в городе Шуя средства ПВО впервые за год сбили семь дронов ВСУ типа «Лютый». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее отмечалось, что они несли в себе взрывчатку.  

«С 08.00 до 09.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информация приводится в его telegram-канале. 

Также telegram-канал Shot писал, что, предположительно, целью атаки мог стать литейно-металлургический завод «Литмаш». Кроме того, дроны несли в себе взрывчатку, предварительно, массой в 60 килограмм. 

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В Ивановской области в городе Шуя средства ПВО впервые за год сбили семь дронов ВСУ типа «Лютый». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее отмечалось, что они несли в себе взрывчатку.   «С 08.00 до 09.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информация приводится в его telegram-канале.  Также telegram-канал Shot писал, что, предположительно, целью атаки мог стать литейно-металлургический завод «Литмаш». Кроме того, дроны несли в себе взрывчатку, предварительно, массой в 60 килограмм. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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