Минобороны: семь беспилотников уничтожили над Ивановской областью

В Ивановской области в городе Шуя средства ПВО впервые за год сбили семь дронов ВСУ типа «Лютый». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее отмечалось, что они несли в себе взрывчатку.
«С 08.00 до 09.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информация приводится в его telegram-канале.
Также telegram-канал Shot писал, что, предположительно, целью атаки мог стать литейно-металлургический завод «Литмаш». Кроме того, дроны несли в себе взрывчатку, предварительно, массой в 60 килограмм.
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